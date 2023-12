Quique Flores: "Quiero que vuelvan a divertirse jugando al fútbol"

Quique Sánchez Flores, con la voz ronca tras su debut triunfal con el Sevilla, analizó con mucha satisfacción la respuesta de su equipo en Granada. También con realismo. "Hemos entrado con muy buen pie en el partido. Ponerte por delante te da una confianza enorme. Estos chicos son buenos, lo sabemos todos, son buenos futbolistas. No estamos donde quiere la afición, no estamos en el nivel que quieren, pero vamos a luchar por eso, nos vamos a dejar el alma".

El madrileño quiere devolver el gusto por el fútbol a sus nuevos jugadores. "Quiero que estos chicos vuelvan a divertirse jugando al fútbol. Creo que por momentos lo han hecho, se han sentido fuertes, se han sentido bien. Nos faltan muchas cosas por hacer, pero está bien empezar así y dejar la portería a cero también era importante".

Preguntado por Suso, que participó en dos de los tres goles y cuajó un magnífico partido, dijo Quique: "La voluntad de estar bien, de querer estar, es importante para estos chicos. En un sistema con tres medios, Suso tenía que hacer de 10 y Óliver tenía que hacer de 8. No había otra, había que dejar las piernas que tuvieran y meterle la calidad que tiene, que se ha notado muchísimo a la hora de transportar la pelota".

"Se trata de eso, aquí estamos en tiempos de cortar leña y transportar agua, no estamos en tiempo de otra cosa. Mientras sea así, tendremos que dejarnos el alma para salir adelante", dijo alegóricamente el madrileño, sobre la necesidad que aún tiene este grupo.

Quique expresó cuál es el camino que va a seguir: orden pero sin descartar la creatividad. "Tengo que intentar elegir bien, porque todo a la vez no se puede hacer. El jugador tiene una mente relativamente abierta, pero necesitamos imprimir las cosas con la delicadeza necesaria para que no nos entorpezcamos unos a otros. Quiero que ganen en organización, pero no quiero que pierdan talento, ni su capacidad para jugar ni la creatividad. Estaremos balanceando durante un tiempo hasta que podamos ir a cualquier campo, que es lo que ha hecho siempre el Sevilla, a tratar de ganar, que es lo que quiere también su afición".

El Sevilla no sólo ganó, sino que dio muchas muestras de una palpable mejoría en diferentes aspectos: la solidez defensiva, el posicionamiento en el campo, la salida más vertical y la terminación de las jugadas... ¿Cómo ha cambiado tanto el Sevilla? "Hace diez o doce años viví esta situación con el Atlético de Madrid y sufrimos mucho, pero fue dificilísimo. El primer mes fue un infierno y los jugadores eran muy buenos también. Puede pasar, a veces pasa. Pero cuando pasa hay que armarse de valor, armarse de confianza y que los chicos recuperen finalmente su nivel. Cuando un entrenador es llamado a un equipo grande tiene la fortuna de estar en las manos de buenos futbolistas, y al final el juego es de los futbolistas. Por tanto, hay que ponerlos lo mejor posible para que ellos tenga esa seguridad también".