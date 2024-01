Quique Flores: "Quiero en el Sevilla jugadores que quieran defender el escudo"

Sin mencionar la palabra descenso, Quique Sánchez Flores dejó varios mensajes muy claritos, además de expresar su opinión sobre el polémico uso del VAR. "Hay un objetivo en Liga claro, clarísimo, que ya se ha marcado en los últimos partidos. Y hay otro objetivo en la Copa que es ilusionante y que es llegar hasta el final", dijo en una rueda de prensa en la que destacó el ejemplar comportamiento que está viendo en los canteranos. Esto, más incluso que el jugarse unas semifinales frente al Atlético de Madrid, concentró la sustancia de su comparecencia.

"Hay que pasar página del pasado domingo, no queda otra. El siguiente capítulo es un partido muy emocionante, en un estadio muy complicado, contra un rival muy crecido, que está en un gran momento. Y nosotros como sevillistas, la experiencia y la historia que tiene este equipo a su espalda nos tienen que ayudar para ir a un escenario tan exigente", comenzó diciendo.

El ejemplo de los más jóvenes

Fue al ser preguntado por si en el mercado habría que acudir a buscar defensas más que atacantes cuando dejó su mensaje más diáfano, con la cantera como protagonista. "Se nos ha caído el central más especial y el que tenía mejores números en todos los sentidos, que es Kike Salas. Me gusta que en cada línea haya un jugador que alumbre. E igual que Isaac está mandando esa señal arriba, Kike la estaba mandando abajo. Y nos gustaría que hubiera uno así por línea, que nos indicara. Da igual que sean jóvenes o expertos, pero que nos iluminen y nos digan cuál es el camino por el esfuerzo, el interés, el escudo y la profesión".

Contrastó esa respuesta, en la que aseguró que en la defensa hay "cinco o seis centrales" y es difícil mejorarla en enero, con la que dio al ser preguntado por Rafa Mir. No lo nombró, pero... "He dicho días atrás que quiero que en el Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo del Sevilla, básicamente, y es mi labor identificarlos y ponerlos en el campo. En esa búsqueda estamos. No puedo hablar sobre qué piensan los jugadores sobre su estado".

Un clásico en las antípodas

Al margen de esos mensajes a sus futbolistas, es obvio que hay muchísimo en juego en el Metropolitano. "Son dos equipos que se conocen bien, que están acostumbrados a medirse incluso en otras competiciones, dos entrenadores que nos conocemos mucho también. No va a haber sorpresa, ellos van a mantener su bloque, con la misma alineación. Y pese a que las necesidades de pasar a las semifinales se juntan en los dos, las necesidades generales son muy diferentes. Ellos tienen la necesidad de mantenerse en la élite, querer ganar un título, y nosotros tenemos otras necesidades de la otra competición que no está lastrando mucho, es la realidad".

Ante el Atlético, Quique tirará del que posiblemente haya sido el esquema más firme, sobre todo en la Copa, con tres centrales y dos carrileros, tras el experimento fallido de Gerona. "A estos chicos hay que enfocarlos en una sola dirección, porque no están en una situación adecuada para diferentes planteamientos, tendremos que ir al sistema que nos ha dado más seguridad, y mañana lo vamos a plantear así".

La necesidad de competencia en la portería

También fue preguntado por el bajo rendimiento de Dmitrovic. Nyland está casi a punto, pero... "Antes de llegar teníamos un histórico de los jugadores, cómo están, cómo es su relación con el club, con la afición, su nivel de confianza… Esperamos que llegue la competencia, que haya jugadores que puedan competir. Cuando un jugador no está en su mejor momento lo primero es decirle que hay luego otra segunda oportunidad, y también que vea que al lado, y no hablo de Dmitrovic, sino de todos, hay un tipo que quiere quitarle el puesto, que quiere jugar. Y eso será lo que haga que todos puedan mejorar".

Sin tanta presión en la Copa

Reconoció el madrileño que "en la Copa la mentalidad viene siendo diferente". "No arrastran presión o tensión. Será un nivel muy exigente, porque somos equipos con realidades muy distintas, pero vamos a salir a dar la cara y a hacer el mejor partido posible, en un escenario híper exigente. Pero la otra realidad existe, y asusta, asoma, nos empobrece, nos debilita y nos deja en un estado de desamparo muy grande a todos, que no entendemos ciertas reacciones. Si hablas con jugadores expertos te hablan de las mentes, y que en un mismo partido sean capaces de creerse mejores o creer que no pueden".

Y apostó por crear un estilo, algo de lo que está careciendo el Sevilla... y de lo que presume el Atlético. "Los mejores equipos en nuestra liga son los que están asentados sobre una idea, sobre el nombre de un entrenador y asociada a un estilo. Todos los demás están en el revoloteo de que un día salga el disparo para arriba o salga para abajo. Esa inseguridad hay aficiones que históricamente no lo merecen, como la afición del Sevilla, no ya por los títulos, sino porque tiene que tener la tranquilidad de que su equipo es sólido y avanza. Y ésa es la tarea en la que tiene que estar el Sevilla".

El mercado y la defensa

Sobre si sería más conveniente reforzar la defensa que el ataque en enero, dijo: "Si me preguntas esto después del partido del Getafe te diría 'estamos bien' y si me preguntas tras el del Girona diría 'estamos mal'. Tenemos cinco o seis centrales, tenemos muchos jugadores y de cinco o seis jugadores no es posible que no salgan dos o tres buenos y luego dos o tres que puedan competir, no me lo creería"

"Necesitamos a todos, nos tiene que empujar todo el mundo", dijo refiriéndose a la afición. Ahora lo más importante es mañana. Venimos de hace cuatro semanas que competimos en ese estadio sin conocernos casi, hicimos un partido digno. Va a haber una presión brutal, un muy buen entrenador que sabe pensar los partidos. Pero vamos a salir como Getafe, donde no nos daba nadie de favoritos, y en Ferrol, donde no ganaba nadie en el último año. Nosotros vamos a competir, que es lo que ha hecho siempre el Sevilla. Lo anormal es que no compitamos", reconoció en la esperanza de que este jueves sí dé la cara su equipo.