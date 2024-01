La opinión de Quique Flores sobre el VAR y la "potestad" del árbitro de campo

La designación de Gil Manzano como árbitro de campo y, sobre todo, la repetición de Hernández Hernández en el VAR para el Atlético de Madrid-Sevilla tras lo acaecido en el Santiago Bernabéu con el canario desde la sala VOR ha entrado de lleno en los cuartos de final de la Copa que enfrentará a colchoneros y nervionenses.

Si Diego Pablo Simeone anduvo con pies de plomo sobre el asunto al ser preguntado por ello -"lo mejor es estar calladitos, correr y dejar a los árbitros actuar", dijo el argentino-, Quique Sánchez Flores fue más claro en su exposición y dejó entrever que no comprende tanta intromisión del árbitro del VAR sobre el que está en el césped, como pasó en el Madrid-Almería.

"Creo en la intuición de antes, cuando no había VAR el árbitro desarrollaba una intuición espectacular, pero también creo en la herramienta. Creo que la herramienta bien utilizada nos va a ayudar, y creo que la intuición del árbitro nunca se debe perder, y que el árbitro de campo tiene que tener más potestad que el que está arriba, es una forma de vivirlo. Ellos mismos sabrán cómo alcanzar la naturalidad dentro de un deporte magnífico, que es salvaje y que tiene una parte que no controlamos", argumentó.

Aun así, rompió una lanza a favor tanto de los árbitros como del videoarbitraje. "Yo me llevo bien con todos y puedo hasta saludarlos sin saber sus apellidos, porque conozco las caras sin saber los nombres. Hay que tratarlos a todos igual, y respetarlos, sabiendo que se equivocan, como los jugadores, y desearle que dirija un buen partido", dijo al ser preguntado por la designación del Comité Técnico de Árbitros para el partido de este jueves.

También fue cuestionado sobre las presiones que realizan los clubes desde sus medios, públicamente, o de forma privada... "Aquí todo el mundo hace contrapeso. Cuando uno piensa que aprieta más que otro, al final el otro hace contrapeso, para que las cosas se vayan equilibrando. Yo voy con la tranquilidad de que pienso que no se van a equivocar y que tienen una herramienta que les va a ayudar. Muchos no lo comparten, pero yo prefiero creer en los profesionales que vivir en la duda constante y en la desconfianza, me hace más feliz”.