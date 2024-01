Quique Flores sólo dio el pésame en la sala de prensa por los dos sevillistas fallecidos

Quique Flores no quiso ofrecer sus impresiones del partido de cuartos de final de la Copa del Rey que perdió el Sevilla ante el Atlético por la mínima y con la polémica de dos penaltis en el área colchonera. El entrenador del Sevilla ya se había manifestado en contra de que se jugase el partido tras la tragedia de la muerte de dos socios del Sevilla en la carretera cuando iban rumbo a Madrid, junto a un camionero, en el accidente múltiple que hubo en la A-4 en la mañana de este jueves.

En la sala de prensa del Metropolitano, se expresó así Quique Flores: "Ya dije antes del partido a vuestros compañeros que hoy no podía hablar de fútbol en un día como hoy. Estamos tremendamente disgustados, tremendamente tristes con la noticia del fallecimiento de dos aficionados del Sevilla. Me vais a perdonar, pero únicamente he venido a la rueda de prensa para dar el pésame de parte de los futbolistas, del cuerpo técnico, de los dirigentes, a los sevillistas por los aficionados que hemos perdido".

"Estábamos jugando un día en el que teníamos que estar velando a dos personas que venían a jugar este partido", continuó. "Es muy triste jugar en esta condiciones y lo lamentamos, pero no tengo ninguna gana de hacer análisis del partido. Lo siento. Decimos a la afición que hemos competido, que hemos estado cerca del objetivo y que a partir de ahí nos centramos en lo que nos queda de temporada. Nada más, no voy a atender ninguna pregunta porque creo que por respeto a los que no están debemos hacerlo así", concluyó.

Antes del partido, el madrileño ya se mostró contrario a que se jugase el partido. "Hoy se hace muy difícil hablar de fútbol, tenemos que dar la cara en los banquillos para un partido que en este contexto los dos clubes entendíamos que no se debería jugar. Lo importante es estar con las familias que no pueden estar aquí, que se han dejado la vida detrás de un sentimiento, detrás de una forma de sentir el escudo. Lamentamos mucho su pérdida y va a ser muy difícil. Es muy difícil centrarse cuando tenemos víctimas en la carretera y gente que debería estar aquí están velando por ellos. Es dificilísimo. Nuestro sentimiento estará con ellos. Voy a estar centrado en la dirección, pero hablar de fútbol se me hace muy difícil".