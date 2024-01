Quique Flores: "Queremos llegar a la final de la Copa y abrir una vía europea"

Quique Sánchez Flores, tras el durísimo palo de la derrota ante el Athletic, ya pone el foco en otro camino de ilusión, la Copa del Rey. El Sevilla juega este domingo, a partir de las 16:00, el encuentro de los dieciseisavos de final del torneo, en A Malata, donde el Racing de Ferrol no ha perdido esta temporada.

Será una cita complicada en el actual contexto, pero... "Pondremos el mejor equipo posible. Sabemos que es algo que le puede venir bien al grupo. Poder jugar la Copa, llegar hasta el final y poder abrir una vía europea. Tenemos claro que es importante para el club y pondremos a los mejores para jugar cada partido".

El técnico madrileño es consciente de lo que espera al Sevilla en Galicia, frente al segundo clasificado de Segunda División, a dos puntos del Leganés. "Muy complicado. Está haciendo una temporada extraordinaria, crecen y lo están haciendo muy bien. Nos van a apretar y nos van a meter en problemas. Además, si nos ven y nos analizan saben que tenemos muchos errores en cada partido y sabrán dónde hacer daño. Tenemos que hacerlo bien durante los 90 minutos".

"Soy sincero. Las dinámicas son las dinámicas y me cuesta pensar que las mentes se pueden separar por competiciones y compartimentar", reconoció Quique sobre el contexto deprimido del Sevilla, que está un punto sobre los puestos de descenso.

Además, no pudo aclarar, ya que el entrenamiento del equipo es por la tarde antes de volvar a Galicia si contará con más o menos futbolistas ante las bajas del primer equipo, a la que se unió Gudelj ante el Athletic, aunque su dolencia no era grave. "Vamos a llevar a los mismos jugadores, vamos a ir con las mismas dudas, pero saldremos a competir y a hacerlo mejor. Pero no el fútbol y la dirección de grupo no es tan sencillo. El cambio de mentalidad no se digiere con esa rapidez ni en función de la competición. Tiene que ver con otros procesos".

También habló de la posibilidad de alinear a canteranos: "Pondremos el mejor equipo posible. No se trata de si son debuts o no con el primer equipo. Hay que poner a los jugadores que estén más aptos y acertar con que sean los idóneos para este partido".

Asimismo, descartó prácticamente que se pudiera ver ya a Agoumé, recién llegado. "Es más fácil que veamos a algún jugador recuperado en el banquillo que traspasos. Los jugadores van a venir en la medida de que salgan otros".