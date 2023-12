Quique Flores y "la redención": "Hay una calidad humana extraordinaria en el vestuario"

Tras una intensísima jornada desde que arribara a Santa Justa a las 13:45, y firmara hasta 2025 como entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores (Madrid, 02-02-1965) expresó sus sensaciones en su presentación, que tuvo lugar en una abarrotada sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un acto que tuvo como novedad la nocturnidad, porque el madrileño estuvo entrenando el equipo por primera vez desde las 18:45.

Lo mejor de su comparecencia quizá llegó al final, cuando reconoció que no ha visto bien mentalmente al equipo pero que el vestuario tiene una "calidad humana extraordinaria". También cuando habló de creer en la redención. Y también dejó claro que sabe lo que tiene por delante: "Somos conscientes de la envergadura. Sabemos de la envergadura de la situación y vamos a por todas, con toda la emoción y a revertir, a volver a la normalidad, que será mejor para todos".

El problema mental del equipo

La pregunta fue directa; la respuesta, cruda ¿Ha visto a los jugadores bien mentalmente? "No. Los jugadores entrenan para ganar, para estar en su nivel. Y cuando no estás en tu nivel estás caído, triste, preocupado... todos esos sentimientos negativos que tenemos los humanos y que queremos que desaparezcan lo antes posible. Queremos buscar todo lo contrario a cómo están. Sí tenemos claro que hay una calidad humana extraordinaria en el vestuario. Y esto es importante, es algo que los entrenadores siempre preguntamos al llegar a los equipos, si hay calidad humana suficiente para poder revertir la situación. Y hay una calidad humana extraordinaria. Y detrás están las voluntades de querer hacerlo mejor, y nosotros estamos ahí para empujar".

Al hilo de que con una hora de entrenamiento apenas hay para cambiar una dinámica, se centró en lo anímico para afrontar el partido de este martes en Granada. "Yo creo en la redención, estar del lado del triunfador es súper fácil. Estar del lado del que pierde y tiene derecho a la redención y lo intenta para salir es fantástico. Y eso les pasa a los jugadores, a los entrenadores y a cualquiera en la vida. Cualquiera tiene derecho a la redención, y es humilde reconocer cuándo lo necesitas. Y es bueno para el magnánimo que perdona saber que hay seres de buena voluntad", explicó

Lo primero que confesó es su emoción por poder entrenar al Sevilla: "Por encima de todo es emocionante la sensación, es de mucha emoción. Tengo muchos vínculos con Sevilla, por familia, por padres, por amigos, porque he vivido aquí. He sido partícipe de la historia del club en los años 70 y es algo que cuando he venido como entrenador he sentido firmemente. Y por tanto les agradezco a los dirigentes por confiar en mí. Espero revertir la situación, que seamos felices, ante una afición que siempre se ha volcado con su club y que merece que dentro de un poquito tiempo podamos estar de un modo diferente. Ésa es la ilusión y la intención".

Echar las horas que hagan falta

"Queremos ver un equipo que compita, que crea en sus posibilidades y que los propios jugadores demuestren la calidad que tienen", dijo. "Eso no se consigue en un entrenamiento. Sabemos que dependemos al cien por cien de una serie de jugadores mañana. Cuando algo no está bien, hay que revisar y tener humildad y gestionarlo con naturalidad. Estamos mal, hay que revertir y hay que echar las horas que sean para lograrlo".

Sólo 14 jugadores de la primera plantilla

Quique puso el acento en la "lacra de las lesiones". "Para saber qué queremos lo más importante saber qué tenemos. La gran lacra de esta plantilla ahora mismo es la racha de lesiones, son muchos jugadores e importantes que no están. Y esto va de jugadores. Confiemos en los que están, confiemos en los chicos, y que den ese paso al frente, que siempre es necesario. La plantilla es una unidad, no las individualidades. Y vamos a hacer todo lo posible para que, hasta que estén todos, se note lo menos posible y podamos seguir avanzando".

En ese sentido, afirmó confiar en la cantera. "Tenemos muchos lesionados, tenemos 14 jugadores del primer equipo y tenemos chicos jóvenes en los que si hay que confiar se confiarán. El Sevilla ha tenido siempre una cantera excepcional, el segundo equipo está primer clasificados y hoy tenemos jugadores que salieron de la cantera y son referencia. Si tenemos que tirar de la cantera, tiraremos".

Sin miedo a nada, ni a la palabra descenso

"Lo que queremos transmitir es emoción, pasión por lo que se hace y esperanza de éxito, nos gusta esa palabra. Trabajar con la ilusión de lo que se promete se cumple, que en lo que creemos se hace. Y esas es la ilusión que tengo en el Sevilla. Es un reto que me parece ilusionante. Miedo, a otras cosas, el fútbol no, el fútbol es pasión, no miedo".

También habló de su segundo entrenador, José Luis Oltra: "Empezó de entrenador antes que yo, fue con la que me reuní cuando iba a hacerme cargo del División de Honor del Real Madrid hace 20 años. Me acogió, me dio su casa, me dio formación y me dio vuelo para que me expandiera. Con el paso de los años siguió la amistad y el respeto y la admiración y años atrás hablamos de que nos volveríamos a reunir. La empresa lo merece, el Sevilla merece un tándem acorde y que se une a un staff con el que hemos conseguido cosas importantes. Esperamos repetir y con José dar un poco más".

El trabajo psicológico

Se le comentó a Quique que los capitanes habían mostrado su apoyo hasta el final en Diego Alonso: "Habla muy bien de los jugadores, sean capitanes o no, que arropen a sus entrenadores, es de lo mejor que te puedes encontrar en la profesión. Para mí la mente no es algo separado del cuerpo humano, es la parte más importante del ser humano, la mente. Lo primero en las situaciones difíciles es ser empático, ponerse de su lado. Y luego hay que simplificar para las mentes que escuchan, y las mentes cuando están distraídas y preocupadas escuchan de manera diferente. Vamos a intentar que la experiencia que tuve en el Getafe, y hace diez o doce años en el Atlético de Madrid, nos siga sirviendo y como la humanidad no cambia tanto, espero que sirva esa filosofía para que las mentes se muestren bien de cara a la gente".

Versatilidad táctica según los jugadores

Otro aspecto importante, su estilo de juego: "Jugamos en función de los jugadores que podamos tener, es lo mejor, jugar en función a lo que mejor sepan hacer. Hemos jugado en algunos equipos con amplitud y centros, con otros equipos con juego interior, con otros con ataques rápidos, otros hemos hemos contraatacado, si hemos tenido muy buenos jugadores hemos dominado...".

Y mostró su confianza en los delanteros, aunque alguno sigue de baja. Cuando hemos tenido enfrente a estos delanteros hemos dicho, cuidado, cuidado con Mariano, cuidado con Rafa Mir, con En-Nesyri, con Lamela... Si los hemos respetado de fuera, cómo no los vamos a respetar desde dentro. Vamos a ver si vuelan. El mayor pecado capital de los entrenadores, lo dijo Bielsa, es que los jugadores que puedan correr anden y que los que puedan volar, corran. El que tenga que volar que vuelen, y los que sólo puedan caminar, caminen".

El camino que abre la Copa del Rey

Fuera ya de Europa, la Copa del Rey se abre como un atractivo camino también: "Debemos ser inteligentes hasta nos dé el físico y la mente. Hay lugares que nos pueden llevar al éxito. No creo mucho en el atajo, pero en este caso la Copa es una competición más corta que puede dar mucha felicidad al sevillismo y puede ser un premio. Y sería extraordinario porque le daría al Sevilla Europa. Vamos a explorar todos los caminos posibles, vamos a dejarnos el alma con todo el cariño del mundo además y que seamos capaces de todo lo que queremos".

Nunca tanto frenesí ante un partido

También reconoció que apenas tendrá tiempo de nada antes de jugar en Granada: "Nunca he tenido dos días tan frenéticos y que coincidan con un partido al día siguiente. Hemos hablado con el presidente, hemos hablado con Víctor y sabemos cuál es el escenario y la importancia que tiene cada partido. Vamos a ser responsables, a ser conscientes, a empujar todos y esperemos que lleguen días más tranquilos, no faltos de energía ni de dinámica, pero más tranquilos y que todos puedan disfrutar más".

¿Se ve el indicado para esta situación?, se le pregunta: "Yo me considero que soy el de siempre, no le quiero poner otro apellido, el de siempre. El que empezó hace ya mucho tiempo y el que mucho tiempo después sigue emocionándose, sigue investigando, sigue afrontando los retos: me gusta competir, me entrenar, me gusta ver cómo crecen los equipos... Ese tipo de cosas, me divierto con eso".

¿Promesa de mercado de enero?

Otra cuestión es si ya ha hablado de mercado de enero. "Creo que lo que hemos hecho es muy profesional, que es sentarnos, hablar de la actual plantilla, cómo se conformó, con qué idea se conformó, cuál es el resultado de rendimiento... Una valoración profunda que yo pedí que se hiciera para partir de un punto en común. Y a partir de ahí debemos conocer a los chicos de cerca y cuando los conozcamos podremos saber qué podemos necesitar".

Su reencuentro con Joan Jordán

"Me dio mucho gusto verlo hoy, nos dimos un abrazo grande", dijo Quique al ser preguntado por Joan Jordán, uno de los que más acusas su bajón psicológico. "Habíamos coincidido en dos pretemporadas con el Espanyol, era muy joven y estaba en cesiones. El Sevilla acierta con el jugador, llega y destaca y se confirmaron los pronósticos que teníamos de que iba a ser un jugador importante, es muy buen jugador".

Y también dejó claro que para él no se trata de un "reto personal". "No me lo tomo como un reto personal, los retos personales los tengo solventados. Lo que hago es con toda la emoción de hacer algo que sirva para todos. No serviría de nada que hiciera algo que me aupara a mí. Debemos empujar y que todo cambie y que tengamos una rueda de prensa totalmente distinta a esta", deseó esperanzado.