Intensa jornada de Quique Flores: primer entrenamiento con el Sevilla tras su firma y antes de su presentación

Quique Sánchez Flores debe aplicarse con intensidad y premura a la labor que le ha sido encomendada por el comité de dirección del Sevilla. Casi en el interregno de la presidencia, con José Castro a punto de cederle el sillón de mando a José María del Nido Carrasco, el técnico madrileño se reunió con los dos consejeros delegados y con el director deportivo poco más de una hora antes de firmar su nuevo contrato, que lo vincula al club de Nervión hasta 2025. Y a partir de las 18:45 se aplicó a lo más importante: tomar el timón de una nave a la deriva con su primer entrenamiento.

Ya por la noche, sobre las 21:00, tenía prevista su presentación en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El madrileño ya fue tanteado en anteriores ocasiones, la última vez cuando este mismo comité ejecutivo decidió despedir a José Luis Mendilibar y optó, fiándose del criterio de Víctor Orta, por Diego Alonso. Y en esta ocasión ha sido la definitiva.

Tras llegar a Santa Justa de Madrid vía AVE a las 13:45, se dirigió al estadio nervionense, que conoce bien desde sus años de colegial en el Portaceli, cuando fue socio del Sevilla. Allí firmó su contrato hasta las 2025, noticia anunciada oficialmente a las 15:30, y tres horas después ya estaba en la ciudad deportiva.

Tres ayudantes y un preparador físico

Llega con José Luis Oltra como segundo entrenador, Jordi García como tercer entrenador, David García como preparador físico y Antonio Díaz como analista. No tendrá tiempo de mucho en el primer entrenamiento, más allá de la habitual charla de presentación y una primera sesión con algunas pinceladas tácticas para ir imbuyendo a sus nuevos futbolistas de su ideario futbolístico.

Tiene poco tiempo, además de pocos futbolistas -este lunes no participó en la sesión Sow y no se recuperó ningún lesionado- debido al cúmulo de bajas, para ello. Este mismo martes la expedición viaja a Granada para afrontar por la noche el primer partido de Quique Sánchez Flores con el Sevilla, a las 21:30. Durante la larga jornada del partido, debido a su tardía hora, tendrá tiempo para abundar en lo táctico, en la estructura del equipo, necesitado como está de más solidez, de su forma de ver el fútbol y de la distribución de roles en el once que elija. Un once que estará cogido con alfileres y con apenas una sesión con el nuevo entrenador.