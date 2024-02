Quique y el deseo de ser "valientes" en el Santiago Bernabéu

Quique Sánchez Flores ha atendido a la prensa este viernes, tras el penúltimo entrenamiento para preparar la cita del Sevilla este domingo en el Santiago Bernabéu, a las 21:00, un partido que siempre es de los más difíciles para el cuadro nervionense, según las estadísticas históricas.

"Esperamos un partido exigente, somos conscientes de nuestra evolución pero tenemos que confirmarlo en el siguiente partido. La exigencia aumenta y el Real Madrid es el mejor del campeonato ahora mismo. Se hacen fuertes en casa y nosotros vamos con idea de mejorar, de hacerlo mejor que en el partido anterior y de buscar el objetivo", afirmó el técnico madrileño.

Cómo contrarrestar al Real Madrid

Evidentemente, el ex jugador madridista sabe lo que tendrá enfrente y habló de evitar el "sometimiento" habitual del Real Madrid, destacado líder de la Liga, y más en su estadio. En Nervión, en el debut de Diego Alonso, el Sevilla logró un empate a uno. "Ellos son un equipo grande, importante y que ganan casi de continuo. Tienen muchas herramientas en cada zona del campo y te llevan al extremo. Es difícil someterlos y fácil que te sometan. Hay que escapar de ese sometimiento y que lo llevemos a la incomodidad. El objetivo es estar mucho tiempo o todo el tiempo cerca del resultado", continuó.

El técnico madrileño abundó en que, pese a la mejoría palpable en el campo y la clasificación tras cuatro partidos sin perder, con las dos victorias sobre Rayo y Atlético y los empates contra Osasuna y Valencia, aún le queda a su equipo para tener garantías de seguridad: "Estamos todavía lejos de ser un equipo fiable a la altura de lo que es la historia del Sevilla. Para nosotros es un suspiro ir sumando semanas juntos e ir pudiendo disminuir la diferencia con equipos que llevan trabajando juntos incluso años. Convencemos a los jugadores de que son buenos, mejores aún de lo que lo han hecho hasta ahora. Es un proceso incómodo pero estamos en un momento más alegre, de diversión y de disfrutar de su profesión y en esa línea queremos seguir".

La recuperación de efectivos

Sí quiso congratularse de que, poco a poco, el Sevilla vaya recuperando efectivos, aunque no todos los que salen de lesión podrán estar en el Bernabéu. "Vamos recuperando jugadores, empezamos a ser optimistas y tocamos madera. Se incorporan la semana que viene dos o tres más y van quedando menos. Son muchos cambios de métodos, de intensidades, et cétera. Y son cosas que no favorecen del todo al rendimiento óptimo de los jugadores", prosiguió argumentando.

Lo que sí dejó claro es que su idea es darle continuidad a la dinámica positiva, y que en el Bernabéu hay que ser valientes, y no tan rácanos como en Mestalla. "Vamos a ser todo lo valientes que nos deje ser el Real Madrid, porque tenemos que tener en cuenta contra quién jugamos. Tendremos que jugar bien nuestros momentos y en buenas claves ofensivas y defensivas y si tocamos bien esas notas yo creo que podemos estar con probabilidades", cerró su comparecencia.