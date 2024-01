Quique: "Es muy importante para las mentes de los jugadores"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, salió satisfecho del estadio Coliseum. El triunfo sobre el Getafe da aire al equipo de cara a la Liga y el madrileño aplaudía lo hecho por sus jugadores.

"Hemos tenido un orden distinto ante un equipo que juega bien la segunda jugada, que se acerca con rapidez al campo contrario y que se aprovecha del robo. Hemos hecho un buen partido en eso, en evitar que se explotaran las virtudes del rival y hemos estado acertados en momentos puntuales", ha precisado el ex entrenador del Getafe, entre otros, precisamente.

Quique sabía muy bien lo que había enfrente. "El Getafe es un equipo que aprieta mucho, que hace unos partidos incomodísimos, muy trabados. Buscamos organización colectiva en ese juego sucio. No me ha preocupado que no hayamos tenido posesión, porque la posesión es un problema para este equipo. Queríamos un equipo con más organización, menos posesión y más efectividad", repetía.

Sobre la afición era muy agradecido. "Tenemos una herramienta magnífica. Nos da mucho, les demos o no les demos. Le damos las gracias a los aficionados. Se han desplazado aquí, les hemos hecho disfrutar y lo que nos queda es seguir haciéndolo en próximos partidos".

"Es importante para las mentes de los jugadores. Han ganado a un gran equipo. Seguir creciendo en la dirección que vamos. Es el querer cambiar cosas con escaso tiempo entre partidos con rivales muy difíciles".

La racha. "Hemos ganado tres y hemos perdido tres. Todo es un proceso, me sentí feliz en Granada, en Ferrol, decepcionado en los otros. El Getafe es un equipo muy duro que no entiende de jugar en casa o jugar fuera"

Isaac y Alberto Flores tuvieron su día. "Son chicos que vienen llamando a la uerta y tenemos los entrenadores que abrírsela. Muy feliz porque a mí la gente joven me emociona mucho. ¿La lesión de Dmitrovic? Hemos recurrido a la frase de Luis Aragonés: Todo lo que pasa conviene. Alberto estaba preparado, le hemos dicho que lo hiciera igual que siempre. Isaac tiene mucha hambre, quiere ser jugador del Sevilla. Estoy muy contento de que tuviéramos hoy mucho canterano y canterano eficaz que nos ha servido para ganar".