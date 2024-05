Quique Sánchez Flores: "Ni hago listas negras ni estoy participando absolutamente de nada"

Quique Sánchez Flores ha dejado muy claro su papel hasta final de temporada y no quiere hablar nada del futuro. No lo tiene decidido y si lo tiene se lo guarda. Lo que sí ha dejado claro es que él no está participando de nada en la planificación de la próxima temporada, para lo que entiende que "es normal que el club esté adelantando gestiones", y sobre todo que él no ha elaborado listas negras, pidiendo que se le aparte de todo lo que conlleve informaciones sobre el próximo proyecto.

"Me remito a lo que he dicho ya. Quedan 4 partidos y en mi diario no me he metido para nada en esta situación. Cuando se acabe la temporada se tendrá que comunicar lo que se crea conveniente. No hay nada ahora que tenga que decir, son tres semanas y creo que con todo lo que hemos pasado juntos, queda muy poquito y lo podremos aguantar", avisó ante la primera pregunta sobre el tema de su continuidad, directamente si le gustaría seguir.

Y a la cuestión de cómo cree que, por su experiencia, debería ser el próximo proyecto fue muy claro a la hora de desvincularse de todo antes de tomar una decisión. “No me siento con la capacidad de sentarme y hablar de algo que todavía no ha llegado porque soy parte de este proyecto en el que estamos y no se ha cerrado todavía. Lo que sí pido es que se me respete por favor estas tres semanas para que reflexione cuando acabe la temporada. Sí que hay cosas en las que no estoy de acuerdo. El otro día hablé con los jugadores porque estando en el comedor estábamos viendo programas y se decía que yo había hecho listas. Me parece una falta de respeto de cara a unos jugadores que salgan cosas que además no son verdad. Yo les he dejado muy claro que no tengo nada que ver con lo que se hable hasta final de temporada. Les tengo cariño, afecto y no hago listas negras y no estoy participando absolutamente de nada. Me sentí muy incómodo y pensé que si estuviera viendo esto delante de los jugadores estaría abochornado porque se está hablando de decisiones de las que no soy partícipe. Pido por favor que se me separe de ese tipo de situaciones en estos momentos”, aclaró. Una manera muy relevadora de desvincularse de las decisiones que tome en este caso Víctor Orta y Del Nido Carrasco.

En insistió: "Fui prudente en el mercado de invierno. Llevaba dos semanas en el club. Ellos llevaban años. Entiendo que la dirección deportivo y el presidente estén adelantando gestiones".

Quique, por tanto, no se involucra con el futuro pese a que ha ganado peso en las preferencias en el club. "Y soy super realista y sé que cualquier decisión un poco errónea, cualquier resultado, puede cambiar dinámicas. Todo lo demás no debo contestar".

Y avisa: "No me quiero relajar. No quiero hablar del pasado como si estos cuatro partidos no pertenecieran a esta temporada. Ha habido momentos de oscuridad que ya se hablarán".

Además, Quique tiene claro que el Sevilla, pese a que se ha quedado en tierra de nadie, no puede decirse que no se juega nada. “Nos jugamos siempre algo. El Sevilla siempre quiere ganar, mientras más arriba quede en la clasificación mayores serán los ingresos para el club, el prestigio aumenta y al final una temporada muy mala la podemos dejar en una temporada mala, o extraña. Ojalá mantengamos los niveles de competitividad. Ahora se puede competir más cómodos cuando se le han quitado la presión”.

Un equipo más alegre ante el Granada. "En una temporada de tanta angustia que está bien que seamos un equipo alegre. Siempre os he dicho que no tiene nada que ver un plan de rescate, donde el objetivo sólo es sumar los puntos, que generar o crear un equipo y progresar con un modelo. Por hacer un homenaje al flaco Menotti, que se fue, él decía que el fútbol era orden y aventura. Nosotros hemos conseguido el orden y a partir de eso hemos hecho cosas muy buenas, pero nos gusta la aventura, que es la capacidad que tienen los jugadores para ser creativos".

Sergio Ramos y Jesús Navas. "Me sorprende que puedan jugar a ese nivel. Siempre he sacado chicos jóvenes. Me ha parecido un cordón umbilical con la afición, pero éstos también cuentan. Sergio y Navas abanderan una generación que debe ser la identidad del club".