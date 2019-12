La eliminatoria de Copa del Rey entre el Bergantiños y el Sevilla que debe disputarse el próximo día 18 a las seis de la tarde no tiene aún sede y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha instado al club gallego a decidir en las próximas 24 horas entre cuatro opciones. Si pasado este tiempo no ha recibido una respuesta, será la propia Federación la que determine el estadio en el que se jugará el partido, para el que fue rechazado el campo de As Eiroas, donde tiene su sede la entidad de Carballo.

Los estadios de Riazor en La Coruña, San Lázaro en Santiago de Compostela, A Malata en Ferrol y la ciudad deportiva de Abegondo, propiedad del Dépor, son las opciones que ofrece la RFEF, que ha rechazado la opción que habían planteado los dirigentes gallegos de disputar el partido en el estadio del Sevilla.

El comunicado publicado por la Federación dice lo siguiente:

"El pasado 14 de noviembre, la RFEF informó por escrito al Bergantiños CF de que, una vez analizado el informe de situación de su estadio solicitado en el mes de agosto, se consideraba que el campo de Futbol Municipal de As Eiroas no es apto para la disputa de partidos de Copa de SM el Rey, tal y como se pudo certificar por los técnicos federativos en la visita realizada el pasado lunes.

¿Qué no cumple el estadio?

-Distancia mínima de separación entre el terreno juego y los espectadores

-Banquillos mínimos establecidos

-Iluminación artificial inferior a 800 luxes

-No cuenta con controles de acceso ni rutas de entrada y salida

-No cuenta con dependencias para la clínica de urgencia

-Carece de áreas de trabajo adecuadas para los medios de comunicación

Vista esta situación, desde la RFEF se instó al club a que buscase una instalación alternativa para la disputa del partido de la primera eliminatoria de Copa de SM el Rey con el Sevilla CF

Esta misma situación se ha producido con otros ocho clubes y en todos los casos se ha podido alcanzar una solución satisfactoria para todos.

La opción que plantea el Bergantiños de jugar en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla supondría una adulteración de la competición ya que el estadio no cumple con el criterio de proximidad geográfica que sí ha sido tenida en cuenta en otras solicitudes similares, además de que, por eso mismo, vulnera el espíritu del nuevo formato de esta competición.

La RFEF no alcanza a entender, como ha explicado el director de Competiciones de la RFEF, Alfredo Olivares, que el club manifieste que la disputa del encuentro en estadios situados a 50 o 90 kilómetros con un tiempo mínimo de 70 a 90 minutos de transporte supondría una “enorme dificultad para ofrecer servicio de autocares” o que sería “un error histórico que dicho partido se celebrase sin la posibilidad de que nuestras bases pudiesen acudir a dicho evento” y, por el contrario, proponga como campo alternativo uno situado en la ciudad de Sevilla, a casi 9 horas y más de 950 kilómetros de distancia.

Ante estos hechos, la RFEF, a través del director del Área de Competiciones, Alfredo Olivares, y tras conversaciones con la Secretaría General de la RFGF, se ha puesto en contacto con el RC Deportivo de la Coruña, al que agradece, en la persona de su presidente, Paco Zas, y su Junta Directiva, su generosidad, anteponiendo su cariño a los aficionados al fútbol de Galicia. Así, se ofrecen las siguientes posibilidades:

-La Ciudad Deportiva de Abegondo, que cumple íntegramente todos los requisitos reglamentarios, se encuentra a 20 minutos de Carballo por carretera, su capacidad es el doble que el campo de fútbol municipal de As Eiroas, su uso no afectaría al desarrollo normal de los partidos del RC Deportivo de la Coruña y, a diferencia de lo que ocurre con Riazor, sería cedida de manera gratuita por este club.

-O en su defecto el estadio de Riazor, que pese al riesgo de deterioro que pueda sufrir el campo y considerando que es mejor opción Abegondo, el Deportivo de la Coruña lo ha ofrecido apelando a la solidaridad con el pueblo de Carballo, en el que residen muchos de sus aficionados

-Estadio Municipal de San Lázaro, en Santiago de Compostela

-Estadio Municipal de A Malata, en Ferrol

El Bergantiños CF debe decidirse en las próximas 24 horas cuál por una de estas cuatro opciones para jugar ese partido. El director de Competiciones de la RFEF, Alfredo Olivares, ha ensalzado la generosidad del RC Deportivo de la Coruña hacia la afición del Bergantiños CF y en favor del espíritu del nuevo modelo de competición de la Copa de SM el Rey".