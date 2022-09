De Jorge Mendes a la ruptura de contrato de Mir con el Real Madrid

Nacido en Cartagena el 18 de junio de 1997, Rafa Mir empezó a trotar por los campos de fútbol de España desde muy joven, ya que en edad infantil fichó por el Barcelona y se fue a La Masía. El Valencia salió al rescate después de un paso revitalizador por su Murcia natal. Luego llegó su gran eclosión en el Huesca, donde se catapultó hasta la plata olímpica en Tokio, previo paso al Sevilla. Jorge Mendes, ese gurú del fútbol mundial, siempre guió sus pasos al igual que su padre, el ex futbolista mallorquín Magín Mir.

-Su paso por La Masía lo recuerda en la lejanía, con la nostalgia justa...

-En el Barcelona estuve dos años, volví a Murcia y estuve una temporada que me ayudó muchísimo, porque era volver a estar con mi familia, con mis amigos. Tenía opciones de irme fuera pero al final decidimos que me quedara en Murcia. En todos esos momentos mi padre me ha ayudado mucho y ha sido muy importante. Si no hubiera sido por él a lo mejor habría dado otro salto a otro lado y no estaría aquí. Y luego fui al Valencia, donde estuve seis años que dieron para muchas cosas.

-En el Valencia tuvo a Nuno Espírito Santo, que lo hizo debutar en Primera División y luego lo reclamó para el Wolverhampton...

-Nuno es un grandísimo entrenador que marcó también mi carrera, en el Valencia haciéndome debutar y después haciendo muchísima presión para que fuera al Wolverhampton con él. Es un gran entrenador y ahora creo que está en Arabia y le deseo lo mejor. En Valencia me crié futbolísticamente, es un club al que tengo mucho cariño que me dio todo y no sé si podré devolvérselo en esta vida.

-¿Y aquel precontrato con el Real Madrid?

-De eso ha pasado ya mucho (risas).

-¿Es verdad que hubo una especie de veto para que no jugara en Primera División?

-No, qué va. Al final del Madrid estuve cerca en varias ocasiones, me trataron súper bien a mi familia y a mí y no tengo nada que decir de ellos, sólo gratitud por acercarse y preguntar por mi situación durante unos cuantos veranos y poco más, fútbol, cosas que pasan en el fútbol...

-De la mano de Jorge Mendes, el salto a Inglaterra.

-Jorge ha sido mi agente durante toda mi vida. De su mano he estado allí y estoy aquí y en todos lados.

-¿Cómo es su trato con ese gurú del fútbol?

-Lo he podido tratar bastante y es un tío súper trabajador, siempre está pegado al móvil, siempre está maquinando cosas y ha creado lo que ha creado. Lleva a grandísimos futbolistas y estoy súper agradecido también a Jorge.

-¿Conoció en el Wolverhampton al magnate chino Guo Guangchang, su propietario?

-Algunas veces venían por ahí. Era el propietario del club, había mucha gente de China trabajando allí. Supongo que estaría por allí. Era gente muy simpática y muy seria, muy ordenada también. He hablado con ellos en varias ocasiones, una de ellas para venir al Sevilla, que fue una reunión bastante guay (risas). Cuando tienes una oportunidad para venir al Sevilla tienes que aprovecharla y preparé una pequeña reunió y expuse mis cosas sobre la mesa para poder venir aquí. Ellos me escucharon, y creo que lo hice bastante bien.

-En agosto de 2020, cuando el Sevilla gana la Europa League y se enfrenta al Wolverhampton, aún estaba cedido en el Huesca. ¿Recuerda el cruce con el Wolves?

-Ganó el Sevilla 1-0 en un partido muy duro. Al primer palo, gol de falta de Ocampos. El gol lo vimos hace poco en un vídeo sobre jugadas de estrategia. El Wolves fue otro paso en mi carrera. La Premier es una liga muy bonita que a todos los jugadores atrae, al menos a mí me atrae mucho. Y tengo un recuerdo bastante positivo de mi etapa en Inglaterra y también una espinita de, por lo que fuera, que no funcionara. Ya veremos en un futuro qué pasa.