La dura estancia de Rafa Mir en La Masía y la importancia de su padre futbolista

Rafa Mir ha pasado por muchos clubes antes de recalar en el Sevilla, donde espera asentarse en la élite definitivamente. Pasó por la cantera del Barcelona y por la del Valencia, donde Nuno Espírito Santo fue un entrenador muy importante para su carrera. Y estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, aunque finalmente se fue al Wolverhampton y también estuvo en Nottingham. Pero Murcia siempre ha sido su epicentro futbolístico. En esta parte de la entrevista a Diario de Sevilla habla de sus orígenes, de su familia... de su padre, el ex futbolista Magín Mir.

-Usted es murciano por su madre, ¿verdad?

-Nací en Cartagena, pero allí apenas he estado, aunque allí vive parte de la familia de mi madre. Me fui muy joven de mi casa, a los 12 años, y desde los tres años a los 12 estuve viviendo en Javalí Nuevo, donde está la familia de mi madre. Yo cuando me preguntan digo que soy de la Región de Murcia, tengo en Instagram puesto Murcia pero voy a cambiarlo por Región de Murcia...

-Está ligado desde su nacimiento al fútbol, si no llega a ser porque su padre, Magín Mir, ficha por el Cartagena no habría conocido a su madre...

-Mi padre se dedicó al fútbol y llegó a jugar en Primera División un año con el Albacete. Mi familia siempre ha sido muy futbolera y tener un referente como mi padre, que ha ido guiando mi carrera y ayudándome en todos los pasos que he estado ha sido importante, a lo mejor no estaría donde estoy. Después de que se lesionara fichó por el Cartagena. Allí conoció a mi madre y es donde empieza todo.

-Sus inicios fueron en el fútbol sala, en ElPozo Murcia...

-Sí, empecé jugando al fútbol sala. Fueron mis primeros pasos en el mundo del fútbol. Llegué hasta ElPozo Murcia, y recuerdo con emoción esos momentos de cuando empecé. Creo que a los niños les da unos conceptos súper buenos el fútbol sala.

-Se fue de casa con 12 años también por el fútbol...

-Sí, me fichó el Barça. Fue mi primera experiencia fuera de casa y fue súper duro para mi familia y para mí, pero todo hace camino.

-¿Qué recuerdos tiene de La Masía?

-Los primeros seis meses fueron durísimos. Quería volver a casa, era muy joven, era hijo único. Fue bastante complicado, pero todo suma y fueron momentos duros que te ayudan para lo siguiente que viene en tu carrera. En el Barcelona estuve dos años, volví a Murcia y estuve una temporada que me ayudó muchísimo, porque era volver a estar con mi familia, con mis amigos. Tenía opciones de irme fuera pero al final decidimos que me quedara en Murcia. En todos esos momentos mi padre me ha ayudado mucho y ha sido muy importante. Si no hubiera sido por él a lo mejor habría dado otro salto a otro lado y no estaría aquí. Y luego fui al Valencia, donde estuve seis años que dieron para muchas cosas.