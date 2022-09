Rafa Mir: "Nosotros estamos todos con Lopetegui, con su idea"

Rafa Mir Vicente (Cartagena, 18-06-1997) está ligado al fútbol desde su nacimiento por vía paterna. Su padre, Magín Mir, fichó por el Cartagena y allí conoció a su madre. A los 12 años se fue a la Masía y desde entonces comenzó su trotar por el mundo. Hasta parar en Sevilla.

–Tras su eclosión en el Huesca, la plata olímpica en Tokio con el hat-trick a Corea del Sur... y el Sevilla. ¿Es el club para asentarse en la élite?

–El Sevilla es un grandísimo club, que apuesta por mí y tengo que devolverle esa confianza trabajando, haciendo goles y en eso estamos. Siempre que he podido jugar y he tenido regularidad he podido hacer goles. El año pasado fui el máximo goleador del equipo y me siento súper orgulloso, porque al final de la temporada tampoco tuve muchas oportunidades y estoy trabajando al máximo para demostrar que cuando juego y tengo minutos puedo hacer goles o crear ocasiones y para eso estoy aquí.

–La pasada temporada no estuvo mal, a no ser que sea supersticioso: terminó con 13 goles...

–No, qué va, estoy muy contento con esa cifra. Sí es verdad que a lo mejor con un poquito más de tiempo podría haber hecho una cifra más grande. Al final de la temporada no tuve los minutos que me hubiera gustado, pero yo seguí trabajando y seguí haciendo goles cuando tengo la oportunidad. Y eso mismo lo tengo marcado en ésta, cuando pueda jugar pues hacer lo máximo para el equipo, ayudarlo de esta manera, que es lo que siempre he hecho durante mi carrera y seguir haciéndolo aquí.

–¿Cómo están viviendo este arranque tan convulso de la temporada?

–No hemos empezado de la manera que queríamos, eso es así. Ha habido muchos cambios, el equipo está creciendo poco a poco. Y creo que veremos un gran Sevilla este mes, los compañeros que han llegado se han adaptado. Hemos hecho grandes cambios y se ve en los jugadores que han salido y en los que han llegado. Espero y estoy seguro de que este mes vamos a darlo todo y vamos a darle la vuelta a esto.

–¿Está pendiente de la actualidad de la prensa y las redes sociales sobre la continuidad de Julen Lopetegui?

–No miro mucho las redes, ya tengo a mi agente que lo hace por mí (Carlos Bucero, de la agencia de Jorge Mendes). Yo estoy centrado en el día a día, en trabajar y en disfrutar cada momento que vengo a la ciudad deportiva, que es la hostia poder estar aquí. Y de todo lo que se habla sí que nos llegan cosas, sobre todo en los partidos, pero yo estoy desconectado de eso.

–¿En los partidos?

–La gente habla, el aficionado no está todo lo contento que podría estar y es normal. Somos un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores y las cosas no están saliendo. Hay que entenderlo y nosotros lo que hacemos es trabajar para darle la vuelta. Ese runrún sí que llega, pero estamos centrados, trabajando al máximo, con la mente bastante limpia, todo lo limpia que puede estar dentro de la situación en la que estamos y estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta a esto.

–¿Ese mensaje lo comparte el vestuario? Habrá quien esté más atento a una hipotética destitución de Lopetegui...

–Esto es fútbol, no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros estamos todos con el míster, con su idea. Lleva tres años aquí, hemos entrado tres veces en Champions, ha ganado la Europa League. Creo que tenemos que estar con él, hay que apoyarle y al final entre todos le daremos la vuelta a esto.

–Empezó fuerte, un buen gol en Pamplona, tres partidos de titular, después dos suplencias...

–Tres, tres suplencias. Si no lo sé yo...

–Incluyendo la de Champions con la de Copenhague. ¿Cómo vivió que estuvieran los tres delanteros centro en el banquillo ante el Manchester City?

–El míster está buscando dar con esa tecla. Lo sé porque he hablado durante esas semanas. He ido de cara con él igual que él conmigo. Hemos hablado mucho y sé que estaba buscando esa tecla porque las cosas no estaban saliendo y el día del City optó por salir así. Pero el trabajo de los jugadores es estar preparados para cuando nos den minutos y su trabajo es tomar decisiones. Todos tenemos que estar preparados y al final el que decide es él.

–¿Cómo es la relación entre futbolistas que comparten una posición tan específica como la de 9, que vive del gol y las rachas, que requiere continuidad?

–Yo sé lo que pienso yo. Me gustaría hacer los máximos goles posibles. Y para ello tienes que tener los minutos, tienes que tener la confianza, la regularidad. El año pasado demostré que con esa regularidad hice goles, los he hecho durante toda mi carrera y mientras esté trabajando con la actitud y la mentalidad que tengo, aunque las cosas no vengan bien, estoy seguro de que podré hacer muchos goles.

–¿Y cómo se lleva con Dolberg y En-Nesyri?

–Bien, muy bien. Son muy buenos chicos. Con Dolberg hablo en inglés y me viene bien para practicarlo. Y con En-Nesyri desde el año pasado tenemos una gran relación. Es un gran chico, súper trabajador. Entre todos nos ayudamos mucho para seguir creciendo.

–En Villarreal volvió a la titularidad y cayó varias veces en fuera de juego, se destaca en esa estadística. ¿Lo tiene presente?

–Sí, claro. Ayer justo lo estuve hablando. Durante toda mi carrera he caído mucho en fuera de juego. Soy un jugador de ir al espacio y siempre estás ahí, pegado a la línea y es una cuestión de centímetros. Si la defensa sale y tú no surfeas con ellos entras dentro. Son cosas que pasan, son cosas de mi juego. Soy un jugador vertical, que siempre va al espacio y que intenta aprovechar su velocidad. Es algo súper importante que tengo entre mis características. Cuando pasa hay que aceptarlo y estar más listo en la jugada siguiente.

–¿No tendrá que ver con el sistema de juego del Sevilla de Lopetegui, algo romo?

–El sistema es el que tenemos. Estoy entendiéndolo desde el año pasado, es una cosa muy específica y me gusta, tenemos mucho la posesión. El que decide es el míster, es el que pone sus ideas y los demás tenemos que ejecutar sus ideas.

–Se le ha criticado precisamente a Lopetegui que a su fútbol control le falta profundidad, llegada, remate... ¿Cómo se toma eso un delantero?

–Nosotros, la gente de arriba, intentamos vivir con ello. Tenemos unos jugadores de muchísima calidad por detrás y tienes que estar atento y listo para esas jugadas. Sí que es verdad que generamos ocasiones, no tantas como nos gustaría. Pero generamos ocasiones, tenemos la posesión, somos muy seguros en defensa, cosa que este año, por los cambios, no lo estamos viendo tanto, pero estoy seguro de que lo volveremos a ser, porque es la seña de identidad que hemos tenido estos años. Le vamos a dar la vuelta en estos meses, vamos a ver ese Sevilla que vimos en la temporada pasada, seguro atrás y haciendo goles en las ocasiones que tenemos.

–¿Ven al alcance el objetivo de la Champions pese al mal arranque de Liga?

–Hombre, ¿cuántas jornadas llevamos, seis? Mire todas las jornadas que quedan por delante. Podemos darle la vuelta a esto, tenemos plantilla como para hacerlo, con un montón de internacionales, tenemos gente con muchísima calidad y estoy seguro de que podemos conseguir ese objetivo todavía.

–Pero este año, por cómo vienen equipos como el Betis, el Athletic, el Villarreal, el Valencia..., parece que va a ser más duro incluso entrar en Europa...

–Iremos partido a partido, día a día. Tenemos todo para conseguir el objetivo. Sí que es verdad que no hemos empezado de la mejor manera, pero quedan muchísimas jornadas por delante y seguro que somos capaces de darle la vuelta a esto.

–Ahora llega el Atlético. ¿Hasta qué punto estuvo cerca de fichar a Rafa Mir?

–(Pausa) No me acuerdo.

–Habría que preguntarle a Jorge Mendes...

–Y a Carlos Bucero también, que es mi otro agente.

–¿Cómo influyó Jorge Mendes en que viniera al Sevilla?

–Bueno, analizamos el mercado, las opciones que teníamos. Yo tenía mi idea y cuando salió la opción de venir al Sevilla no me lo pensé. Por club, por ciudad, por sus competiciones europeas, por muchísimas cosas que entraban en la idea para seguir creciendo como jugador... Un sitio como Sevilla es muy bueno para ello.

–El partido ante el Atlético es una cita clave para confirmar la reacción del Sevilla.

–El parón nos ha venido muy bien para limpiar la cabeza y centrarnos en lo que tenemos por delante, que son 40 días antes del Mundial muy duros, e iremos trabajando partido a partido con nuestras armas, con nuestras características, que son las que nos han hecho estar aquí hoy, poder disfrutar de la Champions, y hay que tener confianza, pedirle a la afición que esté con nosotros, que nos acompañe y nos anime en este proceso tan duro que vamos a tener de tantos partidos y el primero es el del Atleti.

Todos los partidos van a ser claves, vienen doce partidos antes del Mundial y queremos darlo todo antes del parón. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y darle la vuelta a la situación, estoy seguro de lo conseguiremos.

–Hablando de la afición, ¿tanto se nota la emotividad de una grada que, en este momento, pasa del runrún a ese aliento formidable al equipo de forma bipolar casi?

–La afición es espectacular. Todo el mundo que pasa y juega contra el Sevilla lo dice, porque es una sensación única, que no se vive en otro campo. La afición aprieta como la que más y en los momentos malos, que es cuando más lo necesitamos, siempre están ahí y seguro que estarán con nosotros en este partido.

–Pero también está el runrún...

–Sí, claro, ellos expresan su opinión y es normal que haya un poco de ruido en el ambiente. Pero somos profesionales, vivimos con ellos, y estamos preparados para lo que venga.