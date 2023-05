Rakitic: "Quiero enseñarle al mundo lo que significa la Europa League para nosotros"

Rakitic, que ya levantó el trofeo de la Europa League hace nueve años en la final de Turín que el Sevilla ganó al Benfica, quiere volver a portar la copa favorita del club sobre la hierba del Puskas Arena, ya que el hombre que la alzaría al cielo, sería Jesús Navas: "Hay momentos en la carrera que son únicos, especiales, y el camino que llevamos en los últimos meses hace esto más especial, estamos muy motivados y deseando de que empiece el partido. La manera como hemos llegado te llena de fuerza y confianza. La temporada hasta se nos ha hecho un poco corta, querríamos seguir. A disfrutar y a ir a por ellos".

El doradísimo palmarés del internacional croata no atenúa su ilusión ante lo de este miércoles: "Estar otra vez aquí me hace estar motivado, muy orgulloso y deseando enseñarle al mundo del fútbol lo que significa la Europa League para nosotros. Queremos celebrar una más con nuestra afición aunque será muy difícil, ellos son un gran equipo. Va por los más de 12.000 sevillistas que vienen y los que no han podido estar aquí, ojalá se la llevemos a Sevilla. Queremos esa copa".

Su idea de partido es clara: "Se ha visto lo que quiere el míster de nosotros y eso no va a cambiar, sabiendo que va a hacer falta hacer un partido perfecto. Iremos a por ellos, es nuestra manera de jugar. En estos partidos todos los errores se castigan a la primera, la presión ya viene por sí misma, hay que darle normalidad, como si fuera un día más, y tratar de hacerlo perfecto".

¿Y pesará el palmarés del Sevilla o el de José Mourinho en este apasionante pulso? "En una final no pesa la historia ni pesa nada, estamos aquí porque nos lo merecemos, nadie te regala nada, a doble partido hemos sido los mejores siempre. Si decimos que nadie la quiere como nosotros no ha sido porque se le ha ocurrido a un listo del club en la oficina, es que es así. Así que vamos a coger la copa para llevarla a casa de nuevo".