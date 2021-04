Rakitic: "Sé lo que se espera de mí y que puedo dar más al equipo"

Ivan Rakitic, jugador del Sevilla, reconoció en una entrevista en Croacia que no ha alcanzado en el regreso al Sevilla su verdadero nivel.

“Sé que puedo dar más al equipo. Sé lo que se espera de mí y, de hecho, puedo cumplir con lo que se pide”, comentó el suizo-croata en una entrevista para Kooora. También habló de su relación con el técnico. “Me llevo bien con Lopetegui, tiene muy claras sus ideas. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo”, explicó, al tiempo que habló de sus perspectivas de futuro: “Actualmente tengo 33 años y no me planteo retirarme, pero debo decir que he cumplido mi sueño de volver a Sevilla. Me quedan tres años de contrato y lo que quiero es ganar más títulos con el club más importante en el que he jugado en mi carrera”.