Rakitic: "No entiendo que el Real Madrid-Betis se juegue dos días antes"

Ivan Rakitic ha estado reunido informalmente con su compatriota Davor Suker, que, como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, presenció la final de la Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán el miércoles y este jueves visitó la ciudad deportiva. Departiendo con Suker sobre su visita surgió también la opinión del segundo capitán del Sevilla sobre la dicotomía de horarios, viernes y domingo, entre los equipos de la zona alta.

Dependiendo de cómo quede el Real Madrid-Betis este viernes, la Real Sociedad, que recibe el domingo al Atlético de Madrid, seguirá teniendo posibilidades de adelantar a los verdiblancos en la quinta posición o no. Si el Betis empata, la Real será sexta definitivamente, haga lo que haga con los de Simeone, que asimismo deben ganar para asegurarse la tercera plaza, por la que opta el Sevilla. Si el Atlético pierde, a los de Lopetegui les bastaría incluso el empate para ser terceros, pues hay un punto de diferencia y el goal average está a favor de los sevillistas. Estos serían también terceros si ganan y hay empate en el Reale Arena.

Por todo esto, se le pregunta a Rakitic si entiende que ese partido que influye en el orden de la clasificación entre tercero y cuarto y entre quinto y sexto, se anticipe al resto de los horarios unificados para el domingo a las 22:00. "No lo entiendo, no, no entiendo los horarios. No entiendo que el Real Madrid-Betis se juegue dos días antes".

Parece que ha pesado la posibilidad de que el Madrid tenga más días de descanso antes de la final de la Champions con el Liverpool. Lo que queda claro es que a LaLiga no le importa el orden final entre el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto, pues son las posiciones que se ven afectadas por el partido de este viernes y los del domingo "¿Entonces por qué no jugamos nosotros el viernes y que jueguen ellos el domingo? No lo entiendo", reitera Rakitic. "A veces no hay que entender las cosas, hay que aceptarlas", concluye resignado.

En realidad, quedar en una posición u otra, más allá de lo deportivo, del honor competitivo, tiene un impacto económico más o menos importante a la hora de repartir los derechos televisivos de LaLiga con lo cual aún se comprende menos este favor que la patronal de clubes y la plataforma televisiva (Movistar Plus, de Telefónica) que gestiona esos derechos le hacen al Real Madrid, que tendrá ocho días para preparar la final de la Champions, en lugar de seis. O siete, si se hubieran ubicado todos los partidos el sábado, dado que la cita con el Liverpool es el sábado 28 a las 21:00.

El puesto en la clasificación de la Liga influye en un porcentaje del reparto de los derechos. Y también se mide la implantación social: "Un tercio de la valoración de este criterio (de reparto) vendrá determinado por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas", reza el Real Decreto de la comercialización de los derechos televisivos.

Pero el primer punto sobre el criterio de reparto atiende al orden clasificatorio en los últimos cinco años, incluyendo el presente. Así reza el artículo sobre los resultados deportivos obtenidos: "En la Primera División se tomarán en consideración los resultados deportivos de las cinco últimas temporadas, ponderándose los obtenidos en la última un 35 por 100, en la penúltima un 20 por 100 y un 15 por 100 cada una de la tres anteriores. En la Segunda División, sólo se tendrá en cuenta la última temporada".

Así, de la cuantía asignada en cada temporada para cada club, el primer clasificado obtendrá un 17%, el segundo, un 15%; el tercero, un 13%; el cuarto, un 11%; el quinto, un 9%; el sexto, un 7%... y así sucesivamente.

El Sevilla, por ejemplo, ingresó 6 millones de euros por el orden clasificatorio en las cinco temporadas que van desde 2017 a 2021, en las que fue respectivamente cuarto, séptimo, sexto, cuarto y cuarto. Es decir, si quedara tercero, equilibraría positivamente la ratio quinquenal entre 2018, año en que fue séptimo, y 2022.