Machín: "Aguantamos durante 80 minutos"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, lamentó la falta de fuerzas en el tramo final para al menos haber podido gozar de alguna ocasión ante un Real Madrid al que destacó haber podido aguantar hasta el minuto 80, haciendo el siguiente análisis en la derrota encajada.

Falta de reacción

"Hemos competido bien en la primera parte. El Madrid apretó al inicio, pero equilibramos el choque con ocasiones como la de Escudero. En la segunda parte, ellos han sido superiores. Nos hicieron sudar en defensa, pero tampoco nos han generado ocasiones tan claras, aunque sí nos dominaron en nuestra área. Nos ha faltado energía en la segunda parte para tener alguna ocasión. El gol ha llegado en un acierto tremendo de Casemiro, el saldo positivo es que hemos competido y hemos estado metidos en el partido hasta el minuto 80. Luego, no hemos tenido poder de reacción necesario para crearles problemas. Nos hemos enfrentado al mejor Madrid de los últimos partidos".

Reconocimiento

"Si no nos fijamos en el marcador, que es más abultado de lo que debería con el gol en el último suspiro, pero hemos estado en el partido durante 80 minutos empatados. En la segunda parte no hemos tenido ocasiones, pero sí a balón parado o en alguna contra podríamos haber hecho daño, pero no hemos sabido meter esos buenos pases y el trabajo defensivo nos ha penalizado para no tener energía en ataque. El Madrid se ha merecido la victoria, esa es la realidad".

Copa del Rey

"Necesitamos recuperar bien a la gente. Este partido es muy exigente, venimos de muchos enfrentamientos. El Barcelona es el favorito para todo, ahora tenemos que recuperarnos bien físicamente y lavar un poco la cabeza para poder competir de la mejor manera ante nuestra afición frente al Barcelona".