Julen Lopetegui ha dado una lectura positiva al empate cosechado en San Sebastián y ha lamentado que no el Sevilla no haya aprovechado alguna de las ocasiones que ha tenido, en particular una de Ocampos en el minuto 93, ya casi sin margen de reacción, que habría sido decisiva. "Queríamos ganar, con la portería a cero siempre tienes más opciones para ello, pero es una lástima que no hayamos aprovechado alguna ocasión, sobre todo en el tramo final. Creo que en los últimos 15 minutos hemos sido superiores".

"Ellos también han tenido alguna ocasión, y por eso digo que el empate es justo", dijo el técnico sevillista, que recordaba esa gran ocasión de Ocampos al final. "Hemos tenido al final esa gran ocasión de Lucas (Ocampos), no ha podido ser. Ha sido un partido con pocas ocasiones claras, un partido muy competido, muy intenso. Los dos equipos han estado tratando de ajustar permanentemente acciones defensivas y de sacar el equipo adelante y no era fácil encontrar claridad. Hemos competido bien, hemos dejado la portería a cero, pero la pena es que no hemos conseguido marcar".

Además, elogió el compromiso de Banega, que vio la quinta amarilla y se perderá la última cita liguera. "El compromiso de Éver ha sido espectacular, es un ejemplo absoluto. De los jugadores más competitivos que conozco en todos los sentidos. Y la tarjeta (es la quinta)..., vamos a ver si la podemos recurrir, porque él dice que no lo ha tocado. Él estaba convencido y trataremos de recurrirla".

De nuevo con la portería a cero: "Es un equipo que trata de competir bien en todos los partidos. Siempre lo comento, creo que en todos los partidos hemos tenido opción de ganarlos, esa es la realidad. Algunos los hemos ganado, otros no. Pero el equipo mira siempre los partidos de cara, trata de buscar siempre el triunfo, hemos tenido opciones en todos los que hemos empatado. Es el ADN de este equipo, con la portería a cero siempre tenemos más opciones de ganar. Lástima que hoy no hemos podido marcar ese gol".

Bono, un completísimo partido: "Ha estado muy bien, nos ha ayudado mucho. Ha estado valiente, decidido, con el pie. Y las que le han llegado las ha parado. Ha hecho un muy buen trabajo y estamos muy contentos con él".

La tercera plaza, complicada: "El Valencia va a venir a jugársela y nosotros vamos a tratar de conseguir ese tercer puesto. No va a ser sencillo, lógicamente, pero vamos a tratar de conseguirlo hasta el final sin ninguna duda".

El Sevilla aún tiene opciones de quedar tercero, para lo que debe ganar al Valencia y esperar que el Atlético pierda ante la Real Sociedad... o empate. En este último caso, el Sevilla debería marcar por cinco goles o más al Valencia, ya que el Atlético tiene el goal average general con esa ventaja.