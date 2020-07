La plantilla del Sevilla ha terminado exhausta... pero contentísima. El premio a la gran labor de un año larguísimo ha sido rematado con un triunfo final, ya con la Champions amarrada, que deja al equipo de Lopetegui cuarto, con los mismos puntos que el Atlético. Si duda, esa clasificación final es motivo de orgullo en el seno del vestuario.

Reguilón, autor del golazo que dio el triunfo al Sevilla, reconoció que no suele marcar con la derecha. "La última vez fue en un entrenamiento, creo. No estoy acostumbrado a meter goles y he metido en la primera jornada y en la última. No suelo marcar con mi pierna menos buena y va dedicado a Biri-Biri", dijo en referencia al legendario jugador, fallecido este domingo.

El lateral izquierdo destacó el hambre del equipo: "Como grupo, la temporada ha sido de sobresaliente. Acabar en Champions a dos jornadas del final y terminar compitiendo dice mucho de este equipo. Ahora, a desconectar unos días y a volver a tope".

Koundé destacó el gran trabajo de todo el equipo para el logro final. "El Valencia es un buen equipo y estaba peleando por Europa. Los últimos 25 minutos no hemos jugado bien, pero hemos ganado y cerrado una gran temporada", dijo.

"Todo el equipo ha trabajado muy bien durante el confinamiento y la minipretemporada. Estamos muy contentos con esta buena defensa, que es la base, y por cerrar la temporada con la portería a cero. Es un buen trabajo de todo el equipo. Estoy contento porque estamos en Champions e individualmente tuve muy buenas sensaciones tras el confinamiento".

Por último, Gudelj también quiso dedicar el triunfo a "una leyenda del club como Biri-Biri". "Hemos hecho un buen trabajo, unos 75 minutos presionando muy bien, han tenido dificultades, no encontraban el hombre libre y han jugado al contraataque. Hemos ganado casi todas las segundas pelotas, nos metimos algo atrás al final, pero es una victoria merecida y una temporada muy buena", decía a pie de campo sobre el encuentro y la campaña en la Liga.

"Siempre queríamos más, aunque ya habíamos entrado en Champions, queríamos más, ganar siempre, ahora toca descansar y a por la Europa League", aseguró el mediocampista serbio, que dejó una frase ilustrativa: "Hemos demostrado la gran fuerza que es la actitud. Dije que éramos lo que mejor estábamos preparados y lo hemos demostrado".