Reguilón: "Que el míster te conozca es un factor, pero son muchos factores"

Sergio Reguilón (Madrid, 16-12-1996) ha sido presentado como futbolista del Sevilla, junto a Lucas Ocampos y Óliver Torres, y ha expresado su ilusión por jugar una temporada cedido en Nervión: "Que te llame un equipo como el Sevilla es un motivo de alegría, en el momento en que sonó el Sevilla hicimos lo hablé con mis agentes porque era la opción que más me interesaba. Hicimos todo lo posible para estar aquí, y aquí estamos presentándonos".

Uno de las claves ha sido el reencuentro de Sergio Reguilón con Julen Lopetegui: "El míster me conoce muy bien, sabe cómo soy. Saben cómo trabajo y eso es bueno para el equipo". Pero no la única. "Que el míster te conozca es un factor más, pero son muchos factores".

También ha sido preguntado por su contrato con el Real Madrid, en teoría hasta 2020. "Yo sé cuándo termina mi contrato y eso me lo quedo para mí, yo estoy centrado en el Sevilla y en el futuro que venga lo que tenga que venir".

Los consejos de futbolistas que conocen Sevilla y el Sevilla han sido también importantes. "Algunos compañeros me han hablado muy bien de la ciudad, tanto en lo futbolístico como en la calidad de vida, y estoy deseando instalarme ya, porque aún no he tenido tiempo con las giras".