El Sevilla recibe a la Real Sociedad con el objetivo de volver a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas, ante el Real Madrid, en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-1) y en casa del Eibar (3-2) en una cita en la que los de Nervión dejaron escapar una ventaja de dos goles para sucumbir en una pésima segunda parte. Por ello, el cuadro de Julen Lopetegui intentará sumar tres puntos importantes ante los blanquiazules en un partido en el que Diario de Sevilla te contará el minuto a minuto de todo lo que pase.

48'. Empieza la segunda parte en el estadio sevillista. Sacó el Sevilla de centro y atacan en los primeros compases. Hubo un cambio en la Real Sociedad: entró Mikel Merino por Llorente. Y GOOOOL de Lucas Ocampos, con un zapatazo tras driblar dentro del área a Zurutuza.

SEGUNDA PARTE

45' DESCANSO. Ritmo altísimo de partido en Nervión, con ocasiones para el Sevilla por medio de Koundé y Banega para haber hecho el segundo. La Real espabiló algo en los estertores de la primera parte, con Odegaard y Oyarzabal, pero en líneas generales, tras un flojo inicio de partido, los de Lopetegui demostraron ser superiores a su rival.

30'. Mucho mejor el Sevilla tras el gol de Nolito. Ocampos genera mucho peligro en dos acciones que encontraron la respuesta de Moyá. La Real empieza a partirse y no conectan tanto sus hombres de arriba en las contras.

18' GOOOOOOL DEL SEVILLA. Sensacional pase de Banega con la pierna izquierda y definición magnífica con la pierna derecha de Nolito. Pese a la espera del VAR, Alberola Rojas dio validez al gol del sanluqueño, que no estaba en fuera de juego. Se viene arriba el público sevillista.

4'. GOL DE LA REAL SOCIEDAD. Robo de Januzaj a reguilón y sensacional asistencia a Oyarzabal, que bate por bajo a Vaclik. Duro mazazo para el Sevilla en este arranque de partido.

1'. Ya rueda la pelota en el Sánchez-Pizjuán. Sacó de centro la Real Sociedad, con su primera posición. Sensacional ambiente en el feudo sevillista en una noche perfecta de temperatura en la capital hispalense.

COMIENZA EL PARTIDO

El once del Sevilla es el formado por Vaclik, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Óliver Torres, Banega, Lucas Ocampos, Nolito y De Jong. Así pues, vuelven Nolito y De Jong al once titular, así como Reguilón, que no pudo jugar ante el Eibar por problemas estomacales. En zona de ataque, y por la derecha, volverá Lucas Ocampos.

El once de la Real Sociedad es el siguiente: Moyá; Zaldua, Aritz, Llorente, Monreal; Zubeldia, Ødegaard, Zurutuza; Januzaj, Willian José, Oyarzabal.