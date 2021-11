El Salzburgo ya prevé la desventaja de jugar sin público ante el Sevilla

En el Salzburgo han lamentado el paso atrás de Austria respecto a la pandemia del Covid. Con un Salzburgo-Sevilla, el que cerrará el igualado Grupo G de la Champions, que se jugará sin público a tenor de la dinámica del país centroeuropeo, el director general del club austríaco ha lamentado esa "desventaja competitiva y esa pérdida millonaria", dado que dejarán de recibir ingresos por entradas.

Todo apunta a que el partido será sin público, aunque aún no es oficial, dado que Austria ha vuelto a decretar el confinamiento de la población. De hecho, sólo se podrá viajar allí por motivos esenciales y justificados. Ni siquiera se sabe si la UEFA, como ocurrió en la fase dura de la pandemia, decretará que el partido del próximo 8 de diciembre se juegue sin público y en terreno neutral.

Stephan Reiter, director general del Salzburgo, fue claro al respecto: "Jugaremos en Lille el martes, donde nos espera una caldera y, a cambio, tendremos un partido fantasma potencialmente decisivo, en casa, ante el Sevilla FC, en lugar de contar con 29.000 aficionados apoyándonos".

"Es un poco vergonzoso que se haya llegado al punto de que Austria sea el primer país de Europa en volver a ser confinado. Por otro lado, por supuesto veo que no hay otra opción debido a una evolución alta de la pandemia. Me duele emocionalmente, no pensamos que tendríamos que volver a jugar sin nuestros seguidores", añadió al respecto Stephan Reiter.