Sampaoli: "Hay que poner el corazón, el club lo necesita"

Jorge Sampaoli ha insistido en el peligro del PSV Eindhoven durante la comparecencia oficial de la UEFA. Y también en la necesidad de repartir esfuerzos con el partido del domingo con el Rayo Vallecano por la urgencia de la Liga. El técnico habló claramente de compatibilizar los esfuerzos entre ambas citas, "sin despegar un partido de otro".

Antes de hacer esa advertencia, empezó elogiando al PSV. "Por lo que hizo en el grupo del Argenal, creo que es un equipo extremadamente preparado para jugar en Europa, también en Champions. Tiene grandes futbolistas que hacen que sea un equipo a respetar, y debemos tener cautela en un montón de aspectos. Jugamos de local, con toda la ilusión que genera en todo el grupo poder competir con un equipo como éste".

PSV... y también Rayo

Era preguntado Sampaoli sobre cuál puede ser el techo de este Sevilla y si podría expresar su mejor versión en Europa. Y ahí insistió en la necesidad de "consolidar" antes de poner "metas". "No sé cuál es el techo. Sabemos en la inestabilidad que navegamos en este tiempo en el club debemos primero buscar una consolidación y luego ver a dónde vamos. Todavía no hemos logrado un consolidación, y vamos ante equipos preparados para ganar esta competencia. Luego hay un partido el domingo con muy poco descanso y con la obligación de puntuar por lo que viene arrastrando el equipo".

Además, advirtió de la necesidad de repartir los esfuerzos: "Hay que saber que para este partido hay que jugar con futbolistas al 100% más allá de la buena presentación ante el Mallorca. Todo esto está presente, y también que el domingo tengamos un equipo que compita para ganar un partido que no asentaría ya en la tabla de la Liga".

El regreso de De Jong

Uno de los atractivos del encuentro ante el PSV será el regreso de De Jong, artífice de tres goles claves en las semifinales y la final de la Europa League que ganó el Sevilla en 2020. "Seguramente la gente de Sevilla intentará agradecerle a De Jong todo lo que hizo en el club. Pero hoy es nuestro rival y estaremos muy atentos para neutralizar sus cualidades", dijo. ¿Le vendría bien a este Sevilla en lugar de su actual delantero titular? "Las comparativas... Hoy En-Nesyri es el mejor nueve que tenemos y en él es en quien confío, En-Nesyri nos dio muchos puntos en los últimos partidos y ojalá que mañana sea también la realidad en el partido".

Los problemas físicos, esa rutina

Fernando anda renqueante de su tobillo. Pero no es el único problema que debe arrostrar Sampaoli. "Este tema puntual del tobillo del Fernando se une a las consecuencias del partido anterior. Debemos jugar con jugadores de alto rendimiento. Gudelj y Jordán no pueden jugar el domingo y es una incomodidad de cara al domingo... un partido que tiene mucha importancia. Debemos mirar todos esos parámetros, porque no podemos despegar un partido de otro. Intentaremos poner el mejor equipo que pueda mañana y el mejor equipo que pueda el domingo".

"Son imponderables que hay que solucionar, lesiones que venimos acarreando", dijo sobre las bajas. "Tenemos muy pocos centrales... Y en esa realidad vamos a convivir todo el año, recaídas, ausencias, discontinuidades de algunos futbolistas, por necesidad propia. Jesús no debió haber jugado el partido anterior según los parámetros médicos, Pero estamos necesitados de todos, hay que poner el corazón, porque el club lo necesita", solicitó el técnico.

Pape Gueye, fuera de la lista

En ese contexto de precariedad, Sampaoli fue preguntado sobre la razón de que Pape Gueye fuera el descarte de la lista A. "Pape Gueye no está en la lista porque llegó el último, y no sabemos la realidad en que van llegando los futbolistas. Fue casi por orden de llegada, no por orden de necesidades, porque tampoco sabíamos la adaptación de Pape al fútbol español. Ocampos ya estuvo y lo conocía y necesitábamos cuatro españoles (Óliver Torres). Necesitábamos adaptar la lista a esa realidad y esa necesidad es la que realizó la lista".

Los peligros del PSV

También fue preguntado por las cualidades en que destaca el PSV. "Un montón de facetas. En las transiciones... El PSV que golpea mucho en las transiciones. Y es un equipo que presiona mucho el balón en el inicio, entonces vamos a tener que tener una salida clara, si queremos tener el balón. Tiene delanteros muy desequilibrantes y un centro delantero que es absoluto, en cualquier momento puede marcar. Tiene muchos nombres propios en un equipo que ha asombrado por esos nombres proopios en los últimos tiempos".

Presión de Europa y de Liga

Entre Europa League y Liga, Sampaoli entendió que el Sevilla no puede elegir, sino que está presionado como club en ambos torneos. ¿Saldrá más o menos motivado el equipo en un partido que en otro? "No creo que salga con nada, sino con realidades. Necesitamos tanto ganar el partido del jueves como el del domingo. Son dos partidos definitorios, por la instancia en las que está el club y por el escudo. Por eso, poner más importancia en uno que en otro es una irrealidad. Es muy importante el partido del jueves y muy importante el partido del jueves".

"Vamos a necesitar a todos en esta estrategia doble de dos partidos más el partido de vuelta en Holanda, vamos a usar a todo el mundo. Rafa (Mir) es parte de este plantel y tiene que estar preparado para cuando le toque", dijo sobre la necesaria rotación en el regreso de la Europa League.

Alex Telles, a la convocatoria

Ya está ejercitándose con normalidad Alex Telles y Sampaoli quiere incluirlo ya en la convocatoria para este jueves, para ir metiéndolo en la dinámica competitiva. "Tuvo una evolución con el grupo bastante buena, y creo que, no sé cuánto tiempo podrá estar mañana, emocionalmente sería bueno que participe de la convocatoria, para ser ya parte del partido completamente el domingo o en la vuelta el jueves. El hecho de estar en la convocatoria ya es grado de compenetración con el grupo, con el análisis, con que pueda ser utilizado cinco minutos, diez o quince... Y en esa solicitud el jugador accedió muy rápido".

El nivel de la Europa League

Importantísimos equipos han caído de la Champions a la Europa League o están de inicio en esta. El nivel es altísimo. "Barcelona está en un gran nivel, Manchester está en un gran nivel, Arsenal ni hablar... Son equipos de un nivel de finales de Champions. Eso hace más duro y más emocionante el torneo que estamos jugando. Son grandes equipos, como también el PSV, que ha vendido jugadores importantes, y está generando un equipo altamente competitivo".