Sampaoli amplía los fichajes y delega las salidas: "Que se queden los argentinos no lo determino yo"

Jorge Sampaoli está al tanto de la planificación que está realizando el Sevilla para la necesaria reestructuración de la plantilla. El técnico ha aportado las necesidades del equipo y el club está gestionando sin consultar nombres con aquel, ni siquiera en el caso de salidas de sus compatriotas argentinos.

Así lo ha afirmado en la comparecencia previa del partido Juventud Torremolinos-Sevilla, para el que el equipo llega con lo justo y pendiente de no alinear a más canteranos de la cuenta: "Hay que resolver de manera reglamentaria y después de manera deportiva", ha dicho sobre el cupo mínimo de siete jugadores con ficha del primer equipo que deben estar en todo momento en la Copa del Rey en el campo.

Al margen de las bajas, los lesionados y los mundialistas, lo más interesante ha sido quizá su repaso a los inconvenientes de la planificación. "Antes de llegar y una vez llegado le dije a un director deportivo tan prestigioso cuáles son los lugares que yo necesitaría y los perfiles. Los nombres propios los determinan Monchi y el club. Dependemos de su capacidad para traer lo que necesitamos para funcionar, al igual que los tiempos, que será ideal para poder prepararlos. Yo doy mis pautas y luego los que resuelven, deciden", aseguró.

Sampaoli está al tanto de los movimientos, pero no elegirá nada: ni salidas ni entradas. "Vuelven el día 26 para entrenar y si vuelven para quedarse no lo determino yo", replicó al ser preguntado cuando volvían los tres argentinos campeones del mundo y si "volvían para quedarse".

Y en similar sentido se ha pronunciado al ser preguntado por la situación de Isco, si está lesionado, si podrá jugar en la Copa, si saldrá... "La realidad con Isco es una situación que no me involucra demasiado a mí. Mi función como entrenador es ver lo que tengo disponible y desarrollar un trabajo. Isco tiene una gran capacidad que ha marcado durante su carrera, pero la decisión sobre quién llega y quién se va no es del entrenador, sino del club. Yo me encasillo en los que están para entrenar y tratar de que lleguen de la mejor manera".

"El club está en contacto conmigo informándome de lo que va a llegar y yo espero que sea lo antes posible", dijo sobre las distintas gestiones. "La lesión de Telles, sumada a la de Marcao, ahora hace falta un central izquierdo, un lateral izquierdo más. Buscar la posibilidad de que llegue un volante, un delantero por dentro o un delantero por fuera que te dé contundencia y un central por la derecha también. He hablado con el club y el equipo necesita contundencia, luego el desarrollo del juego en el partido depende del entrenador. Esperemos que lleguen los fichajes para mejorar la performance actual", respondía sobre el mercado invernal.

La extraña lesión de Lamela: "Creo que existe la posibilidad de que tengamos a Erik para la Liga en Vigo, tuvo una lesión en con una postura en el músculo muy extraña en el fútbol. Espero que se recupere, porque para el partido del Celta podremos tener sólo 13 ó 14 disponibles".

Cambio en los servicios médicos: "El tema del área médica, es un cuerpo médico que viene de mucho antes y no puedo tener una evaluación El club tomó una decisión de cambiar el cuerpo médico, por un enfoque que venía de antes".

El parón del Mundial: "Los jugadores han trabajado muy bien durante este tiempo. Quizás no ha sido el número ideal por el Mundial, pero hemos tenido muy buenas sensaciones en los amistosos y creo que llegamos muy bien al partido. Ojalá podamos dar un paso adelante en todos los aspectos después de habernos intentado fortalecer".

El Juventud Torremolinos: "Pensamos en un partido complejo por la ilusión de ellos y en su cancha, que la conocen muy bien. Van a tratar de aprovechar todo lo que tengan ante un rival de Primera. Nosotros tenemos que tratar de que se diferencien las categorías que en este tipo de partidos se suelen igualar por lo anímico y emocional. Pensamos que no tenemos una cantidad de futbolistas importantes para terminar el año con más variantes, pero es lo que tocó y el grupo llega muy bien a estos momentos. Va a ser un partido complejo por la ilusión de ellos, que juegan en su cancha y la conocen muy bien".

Ocasión para el filial, cuatro juntos al máximo: "Los chicos del Sevilla Atlético tienen que estar ahora con nosotros por el número del que disponemos. Hoy tenemos del primer equipo diez u once, por lo que obligatoriamente tienen que formar parte de la plantilla para mañana. Nos incomoda la regla de la Copa del Rey de tener siempre siete profesionales sobre el campo porque vamos justos de efectivos. Nos falta Suso, Lamela y los mundialistas. Hay que resolver de manera reglamentaria y después de manera deportiva algo tan complejo como el encuentro de mañana".

La Copa a largo plazo: "La Copa es muy importante, te da oportunidad de afrontar torneos internacionales, pero más allá de eso tenemos que afrontar cada partido como si fuese el único. Tenemos que competir en este torneo dándole no prioridad pero sí importancia".