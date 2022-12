Urgente rectificación en la planificación del Sevilla: hacen falta dos centrales

El Sevilla vuelve a su laberinto, cada vez más intrincado. La paradoja del club de Nervión es enorme, histórica: es el club con mayor número de campeones del mundo tras el triunfo de Argentina en el Mundial; el club al que sólo superó el Bayern Múnich en número de representantes en las semifinales del torneo de Qatar; el club que podría beneficiarse de que cinco de sus futbolistas hayan saboreado las mieles de la gloria, ya que no de otro modo se puede interpretar el cuarto puesto del Marruecos de Bono y En-Nesyri; y un club en abierta lucha accionarial, con una importante crisis económica, el equipo en descenso... y de nuevo con una plaga de lesiones. Digo de estudio.

La jornada de la vuelta a la cotidianeidad, la que marca que este miércoles se retoma la competición con la Copa del Rey, deparó dos malas nuevas, una peor que otra: Marcao debe operarse de la rotura en el bíceps femoral y estará tres meses de baja y Delaney sufre un esguince de rodilla y estará dos meses fuera, mucho más de lo esperado. Las dos malas nuevas tienen su gravedad y afectan directamente a una planificación que, a falta de 11 días para la apertura del mercado de enero, no presenta más novedades que esa catarata de contrastes entre los éxitos de los mundialistas –la mayoría de ellos casi denostados por un sevillismo que se frota los ojos ante tanto infortunio– y las novedades sobre los lesionados.

De tal calibre es el galimatías del Sevilla que el club ha decidido cambiar de nuevo los servicios médicos, con un nuevo relevo en los cargos tras los que hubo antes de que comenzase la pretemporada. Es imposible no relacionar los casos de Marcao y Delaney con este nuevo giro.

El plan inicial para reestructurar la plantilla era grande. La situación requería meter el bisturí hasta dentro para extraer el mal de un grupo mal planificado que arrastraba precariedades años atrás que se han acentuado en un verano aciago en las decisiones de la dirección deportiva, con el plácet del comité de dirección del club. José Castro, José María del Nido Carrasco y Monchi, los tres principales responsables –que cada uno elija el orden de culpa según su prisma– del entuerto, ya pidieron disculpas y anunciaron cambios. Pero éstos no sólo no se producen de momento, sino que el plan original, que ya era de difícil ejecución, debe ser rectificado por la vía de urgencia. Porque hay un dato evidente: el Sevilla no tiene suficientes elementos para acometer la necesaria reacción en la Liga y el déficit se acumula en la zaga.

En pleno Mundial, el Sevilla estrenó a bombo y platillo su nueva vía de comunicación a través de Twitch –parece gafe esta red social visto el predicamento de Luis Enrique y la selección– y Sampaoli dijo a las claras sus prioridades ya avanzado el mes de diciembre y en vista de que el programa de reestructuración total era inviable: hace falta un delantero y un central. Pues ya no vale ni esto, tras la noticia de que Marcao debe pasar por el quirófano. Ahora son necesarios dos centrales para que Fernando y Gudelj ejerzan de lo que son, mediocampistas, y no haya que desvestir el santo de la medular, también endémicamente precaria, para vestir el de la defensa.

El Mundial ha afectado decisivamente al Sevilla, el equipo con tres campeones del mundo. La actitud del Papu y Acuña invitó a pensar en que habría que buscarles un camino de salida. Luego llegaron las lesiones de Delaney, uno de los futbolistas con valor de mercado para dejar hueco en la plantilla, y Alex Telles, cuya ausencia impide que Acuña sea también candidato a salir siendo otro de los cotizados para poder haber hecho caja y aliviar la nómina y el ambiente en el entorno.. Y queda el asunto de los marroquíes, con Bono siendo tentado por el Bayern Múnich cuando es el futbolista cuya salida sería más traumática. Pero la cúpula ejecutiva del club está obligada a tomar decisiones y la Liga ya asoma la semana que viene...