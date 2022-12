El Sevilla vuelve a cambiar los servicios médicos

No hay forma de que el Sevilla enderece el rumbo en el asunto de los servicios médicos y las lesiones. Una de las consecuencias de la racha de lesiones y el affaire entre Monchi y Julen Lopetegui en la primavera pasada fue que el Sevilla destituyó a los responsables del servicio médico en verano, después de una temporada muy aciaga con continuas bajas por lesión. Y ahora, cuando está a punto de entrar el invierno, ha habido un nuevo cambio.

Por Juan José Jiménez y Manuel Zurera llegaron para empezar la nueva temporada Salvador Castillo y José Ramón Pineda Guillén, que acaban de ser despedidos también, según avanza ElDesmarque y ha confirmado este diario.

La noticia coincide con dos hechos antagónicos y relacionados con lo médico: la visita de una representación del club al Hospital Infantil del Virgen del Rocío para agasajar con regalos a los niños internos y el anuncio del club de la operación de Marcao y de la prolongación de la lesión de Delaney dos meses más, al sufrir el danés un esguince de rodilla de grado II.

El caso de Marcao puede estar relacionado con este nuevo cambio en los servicios médicos del club, aunque no es el único futbolista que ha sufrido lesiones y recaídas esta temporada. Actualmente, están lesionados o en proceso de recuperación, además del brasileño y el danés, Alex Telles y Tecatito Corona, mientras que Suso y Lamela son duda para este miércoles, y de Isco no se sabe nada después de las molestias que tuvo la semana pasada.

Con todo, lo de Marcao es excepcional y desde que llegó no ha tenido continuidad. No pudo completar la pretemporada porque, según desveló Lopetegui, arrastraba una lesión. Luego sufrió una primera ya en el Sevilla, se recuperó cuando llegó Sampaoli y volvió a lesionarse en Mánchester antes del derbi. Posteriormente, durante el parón del Mundial, empezó a hacer trabajo de grupo y ahora ha recaído. Está claro que su caso no ha sido bien llevado, ya sea por responsabilidad médica o técnica.