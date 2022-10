Sampaoli, del incendio en 'La Commanderie' de Marsella al volcán de Nervión

No es la misma situación, pero es parecida. No es la misma porque difícilmente se encontrará una afición tan radicalmente pasional, llegando a extremos vandálicos y delictivos, como la del Olympique de Marsella. El popular equipo de la ciudad portuaria, tantas veces retratadas en el cine, desde The French connection de nuestro Fernando Rey hasta la reciente Conexión Marsella, cuenta con una de las aficiones más fieles, y también más díscolas, por usar un término poco agresivo, de toda Europa. Y Jorge Sampaoli lidió con un escenario dantesco cuando desembarcó en el sur de Francia.

Se trata de una afición intensa, rebelde, que incluso ha tenido conexiones con el grupo Biris Norte en diferentes episodios de enfrentamientos ultras en Europa, siempre con una carga política importante, debido a su tendencia de extrema izquierda antifascista. De hecho, es uno de los grupos más grandes y más temidos de toda Europa.

Biris Norte en Lyon. Presencia de Marsella y Modena.Lyon - Sevilla. (2015/2016) pic.twitter.com/7S4HD3TZvy — Ultras España (@Spanish_Ultras) June 19, 2020

Ahora se encuentra con una situación que no llega ni de lejos a cuando los hinchas del Marsella asaltaron la ciudad deportiva del equipo marsellés, lanzaron bengalas e incluso prendieron fuego a la puerta de entrada al prohibírseles el acceso a la conocida como La Commanderie. "En el mundo hay lugares tranquilos y lugares intensos. Yo quiero estos últimos y he aceptado sin dudar. Este club tiene un espíritu y por eso estamos aquí. Estamos listos", dijo al aterrizar en febrero de 2021 en Marsella, de la mano del nuevo presidente del club, el español Pablo Longoria, que relevó en el cargo a Jacques-Henri Eyraud, tras la dimisión como técnico de André Vilas-Boas.

En la entrevista a los medios del Sevilla antes de su presentación oficial como entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli habló de aquel desembarco en medio de una situación casi bélica. "Literalmente habían prendido fuego a La Commanderie. Había prendido fuego por desprecio al equipo y al entrenador. Nosotros caímos allí y tuvimos que jugar once partidos con una plantilla que estaba emocionalmente derrotada. Tuvimos la posibilidad de entrar en la Europa League, y cuando ya construimos nuestra plantilla nos clasificamos detrás del PSG (segundos) y entramos en la Champions League", dijo.

MARSEILLE : Des centaines de supporters de l’OM tentent d’accéder au centre d’entraînement du club et exigent le départ des dirigeants de l'OM. #EyraudDemission pic.twitter.com/yWxkoHjLx1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 30, 2021

"Era un momento emocional muy difícil, porque la plantilla se sentía oprimida por el sentimiento popular. Estaba tan incómoda que no quería que llegara el día del partido para jugar. Había que darles la posibilidad de sentir el juego con un estíumulo positivo y fue difícil, y lo pudimos lograr dando una respuesta rápida de aquel grupo. Ya el segundo grupo (el de la temporada siguiente, 21-22) afianzado a la idea y encima armamos un equipo relacionado a mí".

Sampaoli recordó que en su primer partido con el Marsella, ante el Rennes, fue complicado. "Sufrimos mucho, pero ganamos 1-0, ellos erraron un penal. Y el vestuario parecía que había ganado la Copa del Mundo, fue una euforia contenida muy fuerte de aquellos chicos, que habían sufrido mucho. Y pudimos lograr que ese festejo se reprodujera. Y logramos resultados que nos permitieron salir de un lugar incómodo y llegar a Europa League. Fue duro, porque el idioma no ayudaba, y había que conectarnos con traductores. Pero como el fútbol es universal, nos pudimos entender bien".

El Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido un volcán de emociones negativas en los últimos partidos en casa: ante el Barcelona, el Manchester City, día en que incluso José María del Nido se unió al cántido de "Pepe Castro, dimisión", el Atlético y, por fin, el Borussia Dortmund.

Ahora llega un durísimo rival, tercero en la clasificación, un Athletic recuperado por el regreso de Ernesto Valverde que sólo ha encajado una derrota en siete jornadas, con cinco victorias, 16 goles a favor y sólo cuatro en contra...

Pero la grada del Sevilla, pese a sus duras contestaciones hacia la directiva, tuvo momentos de gran comunión en la primera etapa de Jorge Sampaoli. Con todo, hay quien le ha recordado su huida del club ante la llamada de la selección argentina, con la que estuvo flirteando desde su misma llegada a Nervión en el verano de 2016. No salió muy bien, aunque dejó al equipo cuarto después de firmar la mejor primera vuelta de la historia del club, con 42 puntos, a la que se acercó precisamente el Sevilla de Lopetegui de la temporada 21-22, con 41, antes de iniciar su deriva decadente en 2022.

Sampaoli no le pide a la grada nada más que se exprese como sienta. "La euforia debe ir de la grama a la grada", ha dicho en su presentación. Y corrió un tupido velo sobre aquel final de su primer capítulo en Nervión, del que fue preguntado en su presentación. "Espero que se hayan olvidado. Siento que en aquel momento tomé una decisión que sentí, pero que no gustó. Era una decisión de vida. La afición se puede expresar como quiera". Y a buen seguro que este giro de timón será bien acogido por la grada nervionense... Aunque el apremio de los resultados será clave. De momento, Sampaoli ha apagado un primer fuego con su mensaje motivador. Ahora toca la ley del balón.