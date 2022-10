Sampaoli: “Hay que recomponer la alegría de jugar”

Jorge Sampaoli ya piensa en el Sevilla y en ganar al Athletic. El nuevo entrenador ha pedido cambiar el chip y tener unidad para salir de esta situación. En una entrevista en los medios oficiales, el argentino ha explicado las líneas maestras de lo que quiere y lo que se ha encontrado en el vestuario.

“Tengo recuerdos muy gratos y la ilusión de generar la misma idea de cuando estuve aquí. Vengo con un aire de generar modificaciones a corto plazo”, ha comentado el técnico, que ya conoce el argentino cómo juega el equipo de Valverde y teme las transiciones de los vascos. “Comienza una etapa nueva y eso genera que hay una idea distinta, no va a haber mucho tiempo de trabajo en el campo, vamos a hacer tareas visuales. Nos vienen rivales con muy buenas transiciones como el día sábado y si no sabemos construir buenas sensanciones podemos sufrir”, agrega.

Cambiar la dinámica. “El fútbol y la vida hace que te pongan en este tipo de circunstancias. No siempre puedes ganar. Hoy tocó esto y hay que estar unidos, desde el presidente al utillero. Es la plantilla que tenemos y tenemos que armarla y que sea muy rápido. Si no vamos a tener una vorágine de negatividad. Es un equipo de mucho al pie, tienen esa características y necesitan muchos pases. Hay que generar un equipo con diferentes alturas y más volumen de ataque con más jugadores para aplastar al rival y que no sea partido de ida y vuelta”.

Qué le han dicho la gente del club que quieren de Sampaoli. “La necesidad de salir de un gran momento, hay una descreencia en el publico... Que el jugador transmita sensaciones a los de afuera, no que el de afuera transmita sensaciones a los de dentro. El grupo ha dado respuestas, lo que no ha encontrado son esos puntos de conexiones para expresarse”.

Reconstrucción. “La plantilla está construida para otro tipo de juego. Hay que acostumbrarse a eso. Hay que recomponer eso. Hay que recomponer básicamente la alegría de jugar. Cuando el mercado se abra podemos seguir avanzando con nuevos ítems”.