Sampaoli prometió cuidarle el perro a Nasri

No es la primera vez que Samir Nasri desnuda públicamente a Jorge Sampaoli. De nuevo en una entrevista de tono frivolón, el jugador francés, sin equipo tras una mala temporada en el Anderlecht, habló de las licencias que le permitió el argentino, que incluso le prometió cuidarle el perro para que pudiera salir a visitar a su familia.

Nasri vuelve a desvelar cuántas licencias le dio el técnico argentino en aquella temporada 16-17 en la que empezó siendo un pilar indiscutible y terminó dinamitando el vestuario por aquellos consentimientos.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana, que juegues bien'", reconoce Nasri.

Ahí es cuando surge el episodio con su perro doméstico... "De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro".

En otra ocasión ya habló de esas licencias, que se hicieron especialmente duras para el vestuario después de que el francés casi se autoexpulsara en el partido clave de Leicester, con dos acciones infantiles que le acarrearon dos amarillas.

Con todo, elogió lo que hizo aquel equipo durante la mejor primera vuelta de la historia del Sevilla."Teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid".

Nasri recordó también el episodio en Estados Unidos, cuando fue inyectado en una clínica en las vacaciones de Navidad. Tras salir del Sevilla, fue sancionado 12 meses por la UEFA: "Era una inyección de vitaminas que era legal y tenía receta. No quise jugar más después de aquello. Incluso le dije a Sampaoli que me dejara fuera, pero siempre quiso que jugara. Estaba ansioso y perdido. No lo demostré en el campo, el fútbol se acabó para mí", reconoció.