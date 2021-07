La selección de España no gana títulos sin algún jugador sevillista convocado

Puede resultar una anécdota oportunista, porque dándole la vuelta también hay casos de que la selección española ha contado con futbolistas del Sevilla y no ha ganado el título que jugaba. Pero no deja de ser una casualidad más que curiosa: siempre que España ganó un título como selección absoluta tuvo en su convocatoria a algún futbolista del Sevilla.

El primero en cumplir con esta especie de aserto supersticioso fue Paco Gallego. Siendo muy joven y antes de que lo fichase el Barcelona en 1965, el memorable central de Puerto Real fue citado por José Villalonga para la fase final de la Eurocopa de 1964. Gallego no jugó aquella famosa final ante la Unión Soviética en el atestado Santiago Bernabéu, con goles de Pereda y Marcelino, este a pase también del ex sevillista Pereda, ya en el Barcelona. Pero el entonces joven central sevillista fue un espectador directo de lujo.

Pues se sigue cumpliendo la premisa...La @SeFutbol no gana ningún título si no tiene al menos un jugador del @SevillaFC en el equipo convocadoEn 1964, 2008, 2010 y 2012 sí lo hubo 😉🙃 pic.twitter.com/xjjofqmUCE — DatosSev.1890 [Fran] (@DatosSevillista) July 6, 2021

El segundo futbolista del Sevilla que fue testigo directo de un título de España fue Palop, convocado por Luis Aragonés para la Eurocopa de 2008. El mítico portero valenciano ni siquiera tuvo la oportunidad de debutar con la selección absoluta, cosa que sí hizo Gallego, pero estuvo en Austria y disfrutó y empujó en aquel grupo que se coronó en Viena ante Alemania, gracias a un gol de Fernando Torres.

En aquella Eurocopa, además, Palop influyó para que Fernando Navarro, también convocado, se decantase por la oferta del Sevilla y terminase fichando ese verano. El catalán forma parte ahora del equipo de Monchi, como principal subalterno suyo y enlace con la plantilla.

Por último, en los dos últimos títulos de España, el Mundial de Sudáfrica 2010, y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012, sí estuvo Jesús Navas. El palaciego tuvo un protagonismo importantísimo en la final, en la que inició con un gran eslalon de energía y determinación la jugada del memorable gol de Iniesta a Holanda, ahora Países Bajos. No tanta presencia tuvo en Ucrania, aunque sí participó en tres partidos y, sin jugar, fue testigo directo de la final perfecta de España ante Italia (4-0) en Kiev.

La dinámica se rompería en el Mundial de Brasil 2014, al que ya no fue ningún sevillista, y también en la Eurocopa de 2016, en la que sí estuvo Sergio Rico como tercer portero, citado por Vicente del Bosque.

También hay otros casos de internacionales sevillistas presentes en torneos que no ganó España. Francisco, por ejemplo, realizó una grandísima Eurocopa en la edición de Francia 1984. La selección de Miguel Muñoz terminaría como subcampeona, al caer en la final precisamente ante el anfitrión, la Francia de Platini (2-0). También acudiría al Mundial de 1986, donde España cayó en cuartos de final ante Bélgica, en los penaltis.

Posteriormente, Rafa Paz y Jiménez fueron convocados por Luis Suárez para el Mundial de Italia 1990, donde España no tuvo un buen papel. Es decir, la presencia de sevillistas no garantiza nada, pero sí es curiosos que siempre que ganó la selección absoluta había al menos un jugador del Sevilla en sus filas, jugase o no.