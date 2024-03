Sergio Arribas, un deseo de futuro para el Sevilla

El Sevilla tiene en su agenda de cara a la próxima campaña a un jugador del Almería que tiene un gran futuro por delante como es Sergio Arribas, centrocampista ofensivo de 22 años que ha sido durante toda la campaña un fijo en el once de los rojiblancos, a los que precisamente se mide este lunes en el duelo que cierra la jornada vigésima octava en el Power Horse Stadium.

El futbolista criado en la cantera del Real Madrid fue uno de los hombres de moda en el pasado mercado de verano e incluso fue tanteado por Víctor Orta en calidad de cedido, pero Turki Al-Sheikh, el propietario del Almería, apostó por él pagando 6 millones de euros, lo que abortó un desembarco en el Sánchez-Pizjuán

Ahora, el presumible descenso del Almería (está a 15 puntos de la salvación) puede ser una oportunidad para el club andaluz, que según La Voz de Almería está moviéndose ya para hacerse con el jugador, aunque va a tener una dura competencia en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, líder destacado de la Bundesliga.

Según este medio, la primera opción, no obstante, de Arribas sería el Sevilla, que plantea una cesión con una opción de compra. El jugador, natural de Madrid, prefiere quedarse en España si tiene ofertas aquí. Xabi Alonso lo conoce bien de los escalafones inferiores del Real Madrid y está dispuesto a convencer a los alemanes para llevárselo pagando una fuerte suma si hace falta. No obstante, el futuro del entrenador de moda en Europa no está claro, puesto que le están saliendo novias del nivel del Bayern Múnich, al que distancia en 10 puntos, o el Liverpool, donde Jürgen Klopp ya ha anunciado que no seguirá.

Sergio Arribas es un centrocampista ofensivo con facilidad para el gol (lleva 6 tantos en 29 apariciones este año en el colista de la Liga) y puede jugar también de mediapunta y en las bandas. Firmó hasta 2029 con el Almería y el club indálico sabe que puede hacer caja con él. No es de extrañar que haya alguna cláusula que rebaje el precio si hay descenso, aunque los primeros movimientos del Sevilla van encaminados a una cesión con opción de compra.

El Real Madrd posee el 40% de su ficha

El Real Madrid acordó con el Almería en el momento de su fichaje que se quedaba con el 40% de un futuro traspaso. Sergio Arribas llegó al club blanco con tan sólo 10 años. En 2020 se proclamó campeón de la Youth League, la Champions juvenil. Ha disputado 14 partidos con el primer equipo del Real Madrid desde que debutó en septiembre de 2020 en partido oficial y durante las tres últimas temporadas que jugó en el Castilla, anotó más de 40 goles y fue máximo goleador del filial en las dos últimas campañas en las que vistió de blanco.