Sergio Ramos y la sensación del Sevilla: Crecer desde el dolor de la derrota

"Ha sido una pena". La frase se repitió una y otra vez tras la derrota del Sevilla en Barcelona. Hasta Xavi en su análisis elogió al Sevilla y a Sergio Ramos y Jesús Navas como "animales competitivos" y describió de "desgracia" el gol en propia puerta del camero que decantó el partido. El propio central, en la resaca del partido, hizo este sábado una lectura positiva desde el dolor de la derrota.

"Un partido que duele por el resultado y las circunstancias, pero que nos refuerza por la imagen y actitud del equipo. Seguimos creciendo y ya pensamos solo en la Champions League", escribió Sergio Ramos en la red social Twitter tras el entrenamiento de recuperación de este sábado, en el que el equipo ya entrenó con el balón de la Liga de Campeones para la cita en Eindhoven de este martes a las 21:00. Espera el PSV y la plantilla se muestra convencida de que en Montjuïc, pese a la derrota, el equipo dio un pasito más en su crecimiento.

