Mendilibar: "Sergio Ramos estaba defendiendo bien esa misma jugada"

José Luis Mendilibar dio su valoración del partido del Sevilla en Montjuïc, donde cayó su equipo por un ajustado 1-0 merced a un gol en propia puerta de Sergio Ramos al intentar bloquear una dejada de cabeza de Lamine Yamal. Una de las preguntas fue por la guerra de comunicados, primero del Sevilla, y luego del Barcelona rompiendo relaciones con el club de Nervión. "Si ha tomado esa decisión el Sevilla estoy de acuerdo con ellos. Punto, nada más", zanjó. ¿Y cree que el Barcelona ha comprado árbitros? "Para eso estáis vosotros. Os gusta dar, pues dadle a eso".

Más tranquilo y más satisfecho habló del partido pese a la derrota. "Hemos competido bien con un equipo como el Barcelona, una pena cómo ha sido el gol. Hemos sabido sufrir cuando era necesario y salir hacia delante también. Espero que en la próxima ganar, pero creo que hemos hecho un buen partido", dijo.

Diferencia de edad

Fue preguntado el vizcaíno por la diferencia de edad entre el Barcelona y el Sevilla, uno de los más jóvenes y uno de los más veteranos. ¿Influyó en el desarrollo? "No creo, no. Creo que hemos competido bien hasta el final. Después del gol de ellos los que han sufrido han sido ellos, tratando de esconder los balones en los saques de banda, retardando los córneres. No se ha notado quién estaba mejor o peor. La edad está ahí, pero si están jugando en Primera División y compitiendo es porque merecen estar ahí".

Tuvo que abundar en ello Mendilibar a petición de la prensa catalana. "Están apostando por la gente joven, se han ido quitando de la gente veterana en los dos últimos años. Tienen esa capacidad para traer a jugadores buenos y con la gente joven de la casa más los fichajes o la gente nueva de fuera están haciendo un equipo competitivo".

Faltó profundidad tras el descanso

Se le preguntaba al técnico sevillista qué le faltó a su equipo para haber sacado algo más que la derrota... "Quizá un pelín más de buscar más por la espalda en el segundo tiempo. En el primer tiempo sí hemos creado incertidumbre y peligro por la izquierda. En el segundo nos ha costado más. A partir del gol sí hemos llegado más, porque ellos han bajado un poco, pero quizá le hemos tenido que meter algún susto más al Barcelona".

¿Y cuál era el plan de partido? "Buscaba lo que busco en todos los partidos, intentar incomodar la salida del balón, y más con el Barcelona, a ver si robábamos algún balón cerca del área y generar peligro, sabiendo que si sobrepasaban esa primera presión había que correr para atrás, pero eso lo sabemos y en algunas ocasiones ha sido así, pero también hemos robado y hemos creado incertidumbre en la salida y han tenido que salir en largo también. Es la idea que quiero trasladar en el Sevilla, llevo seis meses aquí. Ha habido muchos partidos que lo hemos hecho bien y poco a poco ahora lo estamos cogiendo otra vez".

La experiencia sobrada de Sergio Ramos

El regreso al campo del Barcelona de Sergio Ramos, entre pitos de la afición y con el autogol, no pasó desapercibido. ¿Habló con él tras el partido? "No he hablado con él, para nada... Con los años que lleva en la alta competición le ha pasado de todo y no creo que le quemara el balón porque le pitaran, creo que ha hecho un buen partido y punto. Estaba defendiendo bien en esa misma jugada, y de vuelta ha tenido la mala suerte en un balón sobrepasado de meterlo en su portería. Ha hecho un buen partido, creo que está bien, y que nos va a ayudar a hacer una buena temporada. Él pasa de todo eso, incluso se imagina esos pitos".