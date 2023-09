Del error de Sergio Ramos al convencimiento de que Lukébakio no puede jugar como referencia

Nueva derrota sevillista en sus visitas a los grandes del fútbol español, aunque esta vez la escuadra de Mendilibar sí compitió contra el Barcelona. Pero eso no sirve de mucho, pues en el acta sólo se registró el autogol de Sergio Ramos y, por tanto, el resultado fue uno a cero en contra de los nervionenses.

Sergio Ramos | No le afectaron los silbidos, pero ese despeje...

En Barcelona sí tuvo que aguantar silbidos de manera continua por su pasado madridista, pero al camero no se lo vio nunca afectado por esas circunstancias. Al contrario, sacó pelotas con tranquilidad y la mejor ocasión de los suyos, el remate de Ocampos que saca Gavi, nace en un excelente pase hacia Juanlu. Sin embargo, sí acusó el cansancio en ese despeje en un balón que parecía relativamente fácil después del cabezazo atrás de Lamine Yamal. Sorprendió a Nyland.

Lukébakio | Punta punta no es, pero sí dejó destellos

Mendilibar experimentó con el buen momento del belga y lo colocó inicialmente en punta con la compañía de Rakitic como compañero más cercano. Y eso sirvió para comprobar que si no cambian mucho sus registros no es su mejor posición. Una cosa es que juegue por el medio y otra de referencia arriba, pues no le gusta esa pelea. Eso sí, tuvo algunos remates llamativos sin éxito.

Juanlu | Cada vez apunta más a proyecto interesante

No era fácil su participación en Montjuïc con el dúo Balde-Joao Félix intentando entrar por su costado. Sin embargo, fue metiéndose en el partido y dejó algunos aspectos interesantes. Jamás fue un lateral derecho puro, pero tiene zancada y es capaz de sorprender por ese perfil. Le hizo daño a Balde más de una vez y dejó destellos de sus posibilidades. Puede ir creciendo mucho en esa posición.

Acuña | Salió arriba y se despistó muy pronto al cerrar

Reaparecía después de su lesión muscular y Mendilibar optó por darle sólo el tramo final del encuentro. Lo introdujo el vasco con Pedrosa por detrás para que ejerciera de interior en un doble lateral para tapar las subidas de Joao Cancelo. Sin embargo, se despistó en la primera jugada y dejó que el balón le llegara a Lamine Yamal con toda la ventaja para tocarlo en el gol azulgrana.