Tres debutantes en el Sevilla, tres mensajes controvertidos de Mendilibar

Tres de los últimos fichajes del Sevilla, porque Mariano guardó banquillo aún, tuvieron la oportunidad de debutar ante Las Palmas y además lo hicieron con éxito. El triunfo tuvo como artífice precisamente a uno de los tres, el extremo Lukébakio, gracias a su formidable zurdazo tras una gran jugada con centro de Ocampos, cabezazo de En-Nesyri y otro paradón del rinconero Álvaro Valles. Sergio Ramos también colaboró como titular a la primera victoria. Y Soumaré ayudó a tapar cuando atacaba Las Palmas en busca del empate.

La lectura, por tanto, de los tres estrenos debería ser en todo caso positiva, pero José Luis Mendilibar no entiende de lo que es oportuno o idóneo y se mantuvo fiel a su filosofía de jugar con las palabras para gestionar su plantilla y dirigir a sus jugadores por el camino que él cree que deben seguir todos.

Un discurso directo otrora aplaudido

Siempre fue así desde su llegada el técnico de Zaldívar y el sevillismo, y la prensa, agradeció entre marzo y mayo del año pasado sus continuos aguijonazos a sus futbolistas en lo que era entendido como la mejor manera de sugestionarlos, en un contexto de necesidad de resucitar a un grupo medio muerto. Pasaba de la calidad de los futbolistas a su necesidad de correr, de saber posicionarse, de leer el juego: picó así a Suso, a Rafa Mir, a Pape Gueye, a Joan Jordán...

Y todos, salvo Suso, que sí torció el gesto y le replicó en público y en privado, lo acogieron con agrado. Pero el inicio de la nueva temporada, con tres derrotas consecutivas, hizo virar la perspectiva de ese discurso entre la franqueza, la crudeza y la estrategia psicológica hacia lecturas no tan gratas.

El mensaje a Sergio Ramos y a Lukébakio

Tras el partido, Mendilibar habló de los debutantes. ¿Sergio Ramos? "Es un poco el que habla en el terreno de juego, el que lleva la voz cantante. Sí es verdad que tebemos que cambiarle un poco sus ideas, él tiene idea de tener más posesión, de salir jugando desde atrás... Y nuestro juego no es ése, nuestro juego es más directo, intentar ganar segundas jugadas o primeras, y jugar en campo contrario, pero no salir desde atrás Nosotros llegamos el año pasado en un momento complicado y no quiero que vuelva a suceder. Prefiero estar más cerca de la portería contraria que de la propia". Primer mensaje, en Movistar.

🎙️ Mendilibar:“Tenemos que hacer que Ramos cambie un poco sus ideas”“Llegamos en un momento donde aquí estaban un poco mal las cosas y no quiero que vuelvan a suceder”“Contento con Lukebakio pero tiene que currar mucho más a la hora de defender”pic.twitter.com/J9PxdJVD0u — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) September 17, 2023

¿Lukébakio? Ahí, ya en la rueda de prensa, sí envió una andanada directa al verdadero héroe del partido, que salió en el minuto 62 y menos de diez minutos después ya había creado ocasiones y había hecho el gol del triunfo, que pudo ampliar luego. Quizá quiso aplacar a los que echan las campanas al vuelo demasiado pronto, pero el mensaje a Lukébakio, a quien quizá ni le llegue su comparecencia, fue muy criticado: " "Bien en ataque, mal en defensa", dijo en la que fue la última pregunta. "Ha hecho el gol. Ha hecho otra ocasión en ataque, pero defensivamente a Pedrosa lo ha dejado un poco solito. Y ahí tiene que trabajar un poquito más. Es el primer partido que juega y poco a poco tendremos que ir metiéndolo".

Aplausos al criticado Sow; el idioma del esperado Soumaré

¿Y Soumaré? Aquí las críticas han sido más generalizadas, aunque parecen, de nuevo, fruto de su estrategia por proteger a sus futbolistas y dirigirlos por el camino que él cree oportuno. Y como demostración de esto está el hecho de que ponderara muy al alza el partido de Sow, que fue malo de solemnidad, y justificara que no salió antes Soumaré por el idioma, al ser el último extranjero en llegar, el 2 de septiembre. "Sow muy bien, me ha encantado, me ha gustado. Es listo para los robos de balón, con balón después está bien. Le falta un poco más cuando llega al área contraria, pero no le vamos a pedir todo. Y Soumaré ha jugado poco tiempo", comenzó diciendo.

Lo gordo, lo controvertido, llegó cuando sacó a colación el idioma. "A ver... Juega Sergio (Ramos) porque me entiende lo que digo, para empezar. Y Soumaré no me entiende, entonces tiene que hacer un esfuerzo para entenderme o tiene que haber un traductor muy bueno, muy bueno, muy bueno y todavía eso no lo hemos conseguido. La gente que viene con poco tiempo de entrenamiento... (los últimos fichajes). Porque parece que el fútbol es universal, pero hay que entender lo que dice cada uno, y al que no sabe el idioma le cuesta más".

Las críticas a estos mensajes tan crudos se unen con la lectura del partido que hizo Mendilibar, con lo que tardó en taponar los pasillos del centro del campo, con la elección del once titular incluso, sin ningún medio de cierre específico, ni Fernando ni Soumaré, que terminaron saliendo ya con 1-0... Y debe tener cuidado ahí el vizcaíno porque su estrategia dialéctica para defender los intereses de su plantilla se le puede volver en contra si se acumulan los malos partidos y, más aún, los malos resultados o el exceso de sufrimiento. Porque de lo natural y sencillo se pasa a lo soez y grosero rápidamente.