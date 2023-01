Joao Santos, nuevo jugador del Sevilla Atlético hasta 2025

El Sevilla ha anunciado este martes la incorporación de Joao Santos para el filial, un medio centro luso de 20 años que procede del segundo equipo del Sporting de Portugal.

El comunicado de la entidad de Nervión es el siguiente:

"El Sevilla FC y el Sporting Clube de Portugal han alcanzado un acuerdo para la incorporación, para el Sevilla Atlético, del mediocentro de 20 años João Daniel Santos. Nacido en la localidad de Póvoa de Varzim, firma hasta el 30 de junio de 2025. Formado inicialmente en las categorías inferiores del Varzim SC y el Rio Ave FC.

João Daniel llegó a la cantera del Sporting CP en el verano de 2015 para incorporarse al equipo sub 15, equivalente a la categoría cadete. Ya en la 2019-20, con solo 17 años, logra debutar en la Liga Revelaçao con el equipo sub 23, con el que sigue sumando minutos en las campañas posteriores. En el pasado ejercicio 2021-22, disputó además tres encuentros de la UEFA Youth League. Esta temporada acumulaba ocho partidos y una asistencia con el filial lisboeta.

João Daniel es además un asiduo en las categorías de base de la selección portuguesa. Desde su debut en 2017 con el combinado sub 16 hasta su estreno con la sub 20. En 2019 disputó el Europeo sub 17 en Irlanda, alcanzando los cuartos de final".