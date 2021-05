El Sevilla Atlético empata en Tamaraceite y depende de sí mismo en la última jornada

En partido igualadísimo, vibrante y con emoción final, el Sevilla Atlético logró con un dechado de madurez, en césped artificial y con público en las gradas en un partido trascendental, un empate en su visita al Tamaraceite que lo hace depender de sí mismo en la última jornada para subir a la Primera División RFEF. Los dos goles del partido llegaron a balón parado al filo del descanso. Y al final hubo emoción y se puso desequilibrar el partido para ambos rivales.

Valentino adelantó de cabeza en un córner al filial sevillista, empató también de cabeza el equipo canario y ya en el minuto 87 Casas la tuvo para los sevillistas en una rápida contra, pero su disparo salió fuera por poco en una gran ocasión; y el meta Alfonso salvó a los de Paco Gallardo ya en el minuto 92, al sacar con el pie, in extremis, un remate a bocajarro de Eros.

🔵 FINAL DEL PARTIDO (1-1) 🔵 Gran espectáculo en el #JuanGuedes protagonizado por 2️⃣grandes equipos como la @UDTamaraceite y el @CanteraSFC 🔵 Los dos goles de cabeza: se adelantó Valentino para los andaluces y empató al filo del descanso, Héctor Marrero ⚽️🔵 #VamosTámara💪 pic.twitter.com/hUeU490p5x — U.D. Tamaraceite (@UDTamaraceite) May 2, 2021

El partido estuvo igualado desde el principio. Se abrieron las hostilidades al cuarto de hora, cuando el Tamaraceite tuvo una gran jugada colectiva que acabó sin rematador y, acto seguido, el Sevilla Atlético dio la réplica con un remate fallido de Simo en el área chica.

Cerca de la media hora, Adrián Peral le dio un excelente balón a la espalda de la defensa a Iván Romero, que se dejó el balón atrás en el control y, trastabillado, cayó en el área. El banquillo visitante pidió penalti, que no existió, y eso le costó la tarjeta amarilla a Corona, ayudante de Gallardo.

Poco después se produjo el primer remate tras una jugada combinada del Tamaraceite. Tras una acción por dentro, Asdrúbal se perfiló hacia su pierna buena y disparó desde cerca de la frontal, pero el balón salió arriba, desviado.

El filial mantuvo la cara durante toda la primera mitad, siguió con las líneas adelantadas, con la presión en la salida del balón del rival, y provocando muchas faltas. En una de ellas, Juanmi Cruz disparó con fuerza y muy tocado un balón que dio en la barrera y salió a córner. El propio Juanmi Cruz usó el guante de su zurda para sacar de esquina y Valentino, en una acción de estrategia y salvando la barrera de marcas, cabeceó a gol. Era el minuto 40'.

Pero en una segunda jugada tras una falta peligrosa, el filial tuvo un fallo en las marcas tras un primer despeje de Kibamba, y a un centro de Jordán cabeceó absolutamente solo desde el corazón del área Héctor Marrero. Fue en un minuto de los llamados psicológicos, en el primero del largo alargue del primer tiempo, que tuvo muchas interrupciones y se fue al 49.

🔵 (1-1) Aparece Nauzet para desbaratar el peligro ⚽️🔵 Doble cambio en el equipo visitante: entran Juanlu y Zarzana por Peral y Luismi Cruz ⚽️🔵 Entran Alexis y Fagir en el conjunto local por Asdrúbal y Samu Casais ⚽️ pic.twitter.com/yJAUE9irBa — U.D. Tamaraceite (@UDTamaraceite) May 2, 2021

En el inicio de la segunda mitad llegó la segunda llegada peligrosa del Tamaraceite, un centro chut del lateral Aythami al que respondió Alfonso Pastor sacando una buena mano.

En el minuto 64 tuvo una gran ocasión de Isaac, tras un control con la izquierda, dándose la media vuelta y rematando ajustado al palo.

Pero la igualdad fue la tónica dominante, así como las interrupciones y las faltas y alguna que otra polémica.

Hasta el final, ya cuando no había margen a rectificar, no volvió a haber ocasiones claras. En dos rápidos ataques la tuvo el Sevilla Atlético (minutos 87 y 88), pero Casas primero y Simo después no lograron dar con la portería canaria. Y Eros también tuvo una doble ocasión, primero remató fuera algo forzado y luego, tras una acción de Ismael, se encontró con un balón suelto en el área y su remate con todo a favor lo detuvo con el pie Alfonso Pastor, que fue abrazado por todos sus compañeros por su heroica acción salvadora (92').

Paco Gallardo se mostró "orgullosísimo". "Sacar este punto en este campo, con el césped artificial y jugándonos tanto, teniendo ocasiones para haber ganado, es para estar orgullosísimo. Creo que ha sido nuestro mejor partido, y así se lo he dicho a ellos, porque el Tamaraceite no ha perdido ningún partido aquí y la hemos tenido. Hay que felicitar a los chavales por todo. Y ya a disfrutar hoy ya ya pensaremos en el Linense, es muy bonito lo que nos jugamos y queremos conseguirlo".