Banega, en su adiós a la Liga: "Lo mejor de mi carrera lo he dado aquí"

Éver Banega se va. No volverá a vestir la camiseta del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Midió mal en una entrada en San Sebastián y su cara de lamento al ver la amarilla revelaba una rabia interior por la frustración que ello implicaba. Pero, aun sin jugar, hoy seguramente vivirá un partido muy especial. Un Sevilla-Valencia que debería haber sido la guinda a su enorme trayectoria en Nervión y en España. Aún le queda la bala del Sevilla-Roma... el 6 de agosto.

Para LaLiga, el futbolista repasó su trayectoria desde que llegó a España en enero de 2008, cuando el Valencia lo fichó por 18 millones de euros del Boca Juniors, con apenas 19 años. La entrevista para la cuenta de Twitter de la patronal de clubes desgrana su prolífica carrera desde entonces. Y deja claro que el Sevilla fue su mejor etapa. Por ello quiso "agradecerles por todos estos años vividos". "Nos brindaron lo mejor a mí y a mí familia. Los voy a extrañar y espero dar lo mejor de mí hasta el último momento", dijo el argentino, que tiene la Europa League como último asidero para esa gran despedida que quiere del Sevilla.

"Se avecina el final de mi carrera en España. Me va dando un poquito de nostalgia, también trato de disfrutarlo y dar lo mejor hasta el último momento", afirma en el vídeo de la entrevista, que combina frases suyas con momentos estelares en estos 12 años y medio en la Liga.

❤ "Siento que le di todo al @SevillaFC y quiero despedirme de la mejor manera". 🇦🇷🎩😢 ¡Te vamos a echar de menos, 'MAGO' @Ever10Banega! pic.twitter.com/toJ0Q2r9Gi — LaLiga (@LaLiga) July 18, 2020

El futbolista jugará en Arabia Saudí después de que termine en agosto, cuando se juega el Sevilla-Roma de Europa League, su segunda etapa en Nervión. "Me voy porque hay que buscar otros retos, ya son cinco años en Sevilla y siento que ya le di todo al Sevilla. Entonces, quiero despedirme de la mejor manera", asegura.

Una de las primeras preguntas es relativa a la impresión que le causó la primera vez que saltó al Sánchez-Pizjuán, con el Himno de El Arrebato de fondo coral: "Al principio cuando llegué era impresionante que lo cante toda la gente. Luego ya van pasando los partidos, te vas sabiendo la canción, lo vas tarareando, y es muy lindo entrar a un campo así, con toda la gente cantándote el himno. Impresionante".

Su trayectoria en LaLiga

Durante su viaje al pasado, Banega echa la vista atrás y habla con nostalgia. "Muchos recuerdos, muchas etapas vividas, aprendizajes, buenos y malos momentos que te dejan aprendizajes...", dice. ¿Y su mejor cualidad? "La personalidad sobre todo".

El futbolista recuerda cuando lo fichó el Valencia con apenas 19 años, en enero de 2008, procedente de Boca. "Al principio no me lo esperaba, había debutado hacía poco, pagaron 18 millones de euros creo, fue todo un caos. Y al final pude venir a esta Liga hermosa", dice, reconociendo que en España le cambió la vida. "Llegué muy chico y estuve solo. Ahora por suerte han cambiado muchísimas cosas, tengo familia. Son un poco las cosas que han cambiado mi vida", afirma.

Llegada a Valencia y campeón de la Copa del Rey: "Me puse muy contento, recién llegar aquí y ya ganar un título con un club nuevo fue importante, y más siendo joven, con toda la gente de experiencia que tenía el equipo me resultó mucho"

Cesión en el Atlético: "Ese año el Atlético entró en Champions y tenía un equipazo con muy buena gente. Todavía sigo hablando con muy buena gente. Todavía sigo hablando con muchos de ellos. Llegar al Atlético, otro club grande... Con la edad que tenía no sentía mucho la presión. Disfruté muchísimo también. Todos los momentos son buenos. Pero mi primer partido gol en España fue contra el Numancia, con la camiseta del Atleti. Es un recuerdo muy bonito que me ha marcado para siempre".

Regreso al Valencia y su deuda con Emery: "Cuando vuelvo creo que es el año que más jugué con Unai en el Valencia, cuarenta y pico de partidos. Con el paso de los años, creo que le debo muchísimo a él. En Valencia también tengo que decir que la pasé muy bien, que es un grandísimo equipo y espero que sigan consiguiendo grandes cosas porque es uno de los equipos top".

Su llegada al Sevilla

Éver Banega se irá, tras ese epílogo europeo en agosto, del Sevilla después de cinco prolíficos años, en los que ha jugado 234 partidos, con 28 goles y 34 asistencias de gol. Ha sido su etapa más prolífica en todo: dos títulos, por uno del Valencia, el segundo equipo en su dilatada trayectoria donde más jugó, con 185 encuentros oficiales, 11 tantos y 30 pases de gol. Llegó en el verano de 2014, tras la venta de Rakitic al Barcelona. Se fue después de ganar la Europa League al Liverpool, en 2016, al Inter, y regresó en 2017... hasta ahora. Desde septiembre será jugador de Al Shabab saudí.

La llamada de Unai para venir a Sevilla: "Y bueno, después me llamó Unai, cuando estaba en Newell's. Me preguntó si tenía la idea de seguir en Valencia. Le dije que mi idea era a Valencia pero que quería salir. Pensátelo, me dijo. Cuando volví a Valencia ya se hizo todo".

La simbiosis Emery-Banega: "Él me conoce, sabía lo que yo le podía dar y yo también me hice a la idea de que si venía al Sevilla me iba a ayudar mucho. Sin duda lo mejor de mi carrera lo he dado aquí. Es donde mejor me he sentido, donde más cariño me dieron y donde mejor la pasé, sinceramente".

El calor especial del Sevilla: "Lo que tiene es que la gente te da mucho cariño y... bueno. Es importante que un técnico te dé responsabilidades, te dé partidos, y a partir de ahí te van saliendo las cosas".

El reto de relevar a Rakitic: "No era fácil reemplazar a un grandísimo jugador como es Ivan. Yo quería hacer mi trabajo, demostrar que si el Sevilla había apostado por mí era por algo y por suerte las cosas salieron bien".

La fuerte unión equipo-afición: "Cada rival que venía a casa nosotros teníamos la sensación de que podríamos ir perdiendo pero el partido lo ganábamos. Esa unión que teníamos con la afición, con el cuerpo técnico y con los jugadores lo he visto en pocos lados, y yo eso lo sentí y lo palpé".

Las dos Europas Leagues: "Luego gané la segunda Europa League y para mí, dije, este es mi lugar. Y al año siguiente volví a jugar acá y otra Euoropa League y no me lo podía creer. Luego me despedí y me fui a Italia. Pero esos años fueron impresionantes, con toda la gente en la calle saliendo a vivir el título... Impresionante".

Los mejores derbis del mundo: "Los derbis son apasionantes, a nivel mundial hay muchos. Pero este, como es una ciudad caliente, dos aficiones que son fuertes, los derbis son los mejores que hay. Y si la ganás, aún más. Tuve la suerte de jugar muchos y he ganado más de los que he perdido. En esos partidos no existen tácticas ni existe nada. Con la cabeza y el corazón y sacar el partido".