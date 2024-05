El Sevilla sólo dejará exhibir símbolos del Barcelona en la zona visitante en respuesta a la política azulgrana

Acción, reacción. Desde un prisma tan antiguo como la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. El Sevilla ha sacado un comunicado este viernes, a dos días del Sevilla-Barcelona que cerrará la Liga, en el que anuncia que los aficionados visitantes no podrán exhibir símbolos azulgrana salvo en la zona acotada para dicha afición, es decir, en la esquina alta de Gol Sur con Fondo. En el resto del estadio no podrán lucir camisetas, bufandas, banderas u otros símbolos azulgranas.

El Sevilla justifica esta medida como respuesta a la que tomó el Barcelona en el partido de la primera vuelta, disputado en Montjuïc el pasado 29 de septiembre (1-0 con autogol de Sergio Ramos). Una medida que ya tuvo un precedente en la anterior temporada. Entonces, el club dirigido por Joan Laporta impidió a los aficionados sevillistas, que hay muchos en Cataluña, exhibir símbolos de su equipo fuera de la zona acotada para la afición visitante. En pro de la supuesta seguridad de todos.

En el partido de Monjuïc la directiva sevillista no acudió al palco como medida de protesta por el caso Negreira, un hecho que provocó la ruptura de relaciones y la respuesta del Barcelona en un duro comunicado. Por ello no pudieron darle continuidad Castro (entonces presidente) y Del Nido Carrasco (vicepresidente) a su gesto reivindicativo de la temporada anterior portando bufandas en el palco.

Es el fútbol de hogaño. Una suerte de espectáculo con entradas carísimas y estrictas medidas de seguridad y prevención en medio de guerras políticas y cruces de comunicados. Todo en pro de la supuesta seguridad del espectador. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Como si el aficionado del Barcelona que quisiera ir al partido como hizo toda la vida tuviera la culpa de la totalitaria medida que adoptó la directiva de Joan Laporta.

Curiosamente, como quedó dicho, el Barcelona ya adoptó esta medida en el partido de Liga de la temporada pasada, que fue el segundo entre ambos equipos, porque el Sevilla-Barcelona ya se había jugado en la primera vuelta. Y reiteró la medida en el partido de esta Liga. La respuesta de la directiva del Sevilla fue presentarse con bufandas del Sevilla en el palco aquel 5 de febrero de 2023. Así, es la primera vez que el club de Nervión tiene la ocasión de replicar la medida adoptando la misma.

Puede que parte del sevillismo, sobre todo el que sufrió esta medida en el Barcelona-Sevilla en Montjuïc, vea lógica la respuesta del club de Nervión. Pero no deja de ser una decisión revanchista e injusta que, si no se relaciona con esa política azulgrana, no tiene razón de ser. Jamás hubo altercados graves en los Sevilla-Barcelona. ¿Por qué entonces esta respuesta? Hay que acudir al apotegma clásico de Sócrates cuando un ateniense le dio una patada en el culo: ¿Por que un asno me dé una coz he de responder yo con otra?

El comunicado del Sevilla dice así:

El Sevilla FC, a través de su Departamento de Seguridad, informa de que todos aquellos aficionados visitantes que acudan al partido Sevilla FC-FC Barcelona de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, podrán exhibir distintivos de su equipo únicamente en su zona habilitada del graderío del Ramón Sánchez-Pizjuán. A todos aquellos aficionados que acudan a otras zonas del estadio se les serán consignados dichos distintivos procediéndose a su devolución tras el partido.

El club nervionense replica, de esta forma, la medida tomada por el FC Barcelona en el partido disputado en el Estadio de Montjuïc en la primera vuelta del campeonato liguero, el pasado 29 de septiembre.