Lopetegui: "Podíamos no habernos presentado; la justicia no sirve para nada"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, estaba muy contrariado tras lo ocurrido en el Benito Villamarín y todo lo acaecido en las últimas 24 horas, con la suspensión del derbi y todo lo que vino después. El técnico vasco, tras sufrir durante muchos partidos un gran elenco de bajas, se mostraba resignado y explotó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Primero, sin anestesia, fue preguntado por las acusaciones de los integrantes de la plantilla bética de decirle a Jordán que se hiciera el lesionado. “Lo primero felicitar al Betis, lo segundo, que la locura y el acto vandálico no representa a la afición del Betis. Y tercero, en este país tenemos la piel muy fina, y aquí poner el foco en lo que no toca es muy habitual, con todo tipo de violencia, con la de género y con toda. Joan Jordán llegó al hospital con 16,13 de tensión. Que compañeros de profesión pongan el foco en otro cosa... Es que no. O condeno o no condeno. Es que llevaba minifalda cuando la violaron. Joan no está en el campo, ni puso la cabeza, ni el palo de bandera. El agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Sinceramente, la justicia no sirve absolutamente para nada”, explotó muy enfadado el entrenador guipuzcoano.

Lopetegui también valoró el asunto y la posibilidad que se planteó el Sevilla de no haberse presentado en señal de protesta. “Podíamos no habernos presentado, nos asistía la razón, pero no lo hemos hecho. Hemos jugado un partido igualado, con muchas bajas y lo hemos afrontado en la mejor de las actitudes. Ellos la que han tenido la han aprovechado, nosotros no. Si no te presentas estás eliminado y te eliminan de las siguientes Copas. Eso es lo que hay”, precisa.

Mirar al frente. “Tenemos todos que rebajar el nivel de intensidad y recuperar jugadores. Enfocar las competiciones que nos quedan. Jugbámos en casa del rival, es la ventaja que tenía el rival, y seguiremos adelante”.

Su charla con Pellegrini al final. “No voy a trasladar una conversación privada”.

El sentir general. “Estamos tristes, teníamos ilusiones de seguir en la Copa, futbolísticamente ha sido un partido igualado. Fuera del fútbol, lamentar el acto vandálico de ayer, despreciable, lamentable, la agresión a Joan Jordán. Ayer fue agredido y no ha podido estar”.

El partido. “Hemos tenido situaciones para poderles hacer daño. Nos ha faltado claridad en último pase. Ellos han tenido la primera y casi sin tener ocasiones han marcado. Hoy es un día triste, hay que tragar veneno y hacer la digestión, mejor pensar en el próximo partido”.