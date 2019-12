Es difícil no toparse en estos días de encuentros amistosos y familiares una tertulia futbolística en la que no salga el nombre de Luuk de Jong... en tono negativo. El delantero del Sevilla centra las críticas, en algunos casos muy hirientes, por sus toscas cualidades técnicas. Algunos aún esperan que en algún momento comience a meter goles. Otros ya han tirado la toalla. El ex futbolista del PSV, en cambio, mantiene intacta su vertiente de héroe en Eindhoven. La afición del Philips Stadion, de tan gratísimo recuerdo para el sevillismo, acaba de elegir en una encuensta a De Jong como el jugador de la década, tras marcar allí 112 goles en 204 partidos oficiales.

Los lectores del Eindhovens Dagblad eligieron a De Jong con un 36 % de los votos, por delante del bético Guardado (25%). El delantero del Sevilla, por el que el club de Nervión pagó 12,5 millones de euros, ha dado lo mejor de su carrera en el PSV. La temporada pasada, sin ir más lejos, logró hacer 28 goles en la Eredivisie, realizando un tanto cada 109 minutos. Pero es que en la Liga de Campeones también marcó goles: logró dos contra el Tottenham Hotspur y uno contra el Barcelona.

Su trayectoria en la Champions es dilatada y ha anotado 7 goles en 18 partidos, en tres campañas, con lo que el contraste de calidad entre la Eredivisie y la Liga parece no ser el factor único para explicar por qué en Holanda De Jong se hinchó de meter goles y en España sólo lleva dos tantos en 1.168 minutos (uno cada 584 minutos) y 17 partidos en total. Sin embargo sigue siendo el preferido de Julen Lopetegui por delante de Chicharito, Munir y Dabbur para ejercer el rol de delantero centro en su dibujo de 4-3-3, que también es muy similar al básico del PSV la temporada pasada, aunque con matices.

Que los hinchas del PSV lo hayan elegido como el mejor jugador de la última década aporta otro dato para el contraste tan descarnado entre su rendimiento en Holanda y el que hasta ahora ha desarrollado en España. Porque en el Philips Stadion están acostumbrados a ver a delanteros de primerísimo nivel mundial: el PSV fue el club que trajo a Europa a dos genios únicos como Romario y Ronaldo. Por allí también ha pasado un héroe nacional como Van Nistelrooy. Y De Jong es el quinto goleador histórico del club de la Philips.

En Eindhoven realizó un gol cada 157 minutos. Jugó en cinco temporadas, entre 2014 y 2019, 204 partidos con 112 goles. En la Eredivisie alcanzó las nada despreciables cifras de 94 goles y en 48 asistencias de gol en las 159 jornadas ligueras que disputó. La temporada pasada fue, con 28 tantos, el máximo goleador de la Eredivisie, un campeonato que ha ganado tres veces con el PSV y una con el Twente, club del que partió para su frustrada aventura en la Bundesliga.

El Borussia Mönchedgladbach lo firmó por 15 millones de euros en 2012 después de que hiciera 32 goles (25 en la Eredivisie) con el Twente. Pero se estrelló en Alemania. En temporada y media hizo 8 tantos en 51 partidos. Cedido en enero de 2014 al Newcastle, ni siquiera marcó en los 14 partidos de la Premier League que jugó. Y regresó a Eindhoven, donde relanzó su carrera antes de firmar por el Sevilla.

En el PSV, con un mediocampo compuesto por dos pivotes (Hendrix y Rosario) y un organizador (Gastón Pereiro), con Hirving Lozano y Bergwijn, éste a pierna cambiada, en las bandas, se hartó de golear. En el Sevilla de Lopetegui el sistema parece que lo asfixia, no halla su sitio y ni siquiera su buen partido en el derbi, golazo decisivo incluido, ha cambiado la percepción del hincha. Quizá sea por la rapidez del fútbol español. Lo cierto es que cada vez está más señalado el delantero centro titular del tercer clasificado de la Liga.