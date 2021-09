Vicente Moreno: "Contra el Sevilla debes rozar la perfección"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó después del entrenamiento de este viernes, previo al partido en el Sánchez-Pizjuán del sábado, que "contra el Sevilla debes rozar la perfección".

El preparador blanquiazul insistió en que es un rival muy complejo. "Es un equipo que te exige mucho. No puedes ceñirte a nada concreto, debes hacer muchas cosas bien si quieres ganar. Si te dedicas solo defender y no atacas, seguramente te enganchen. Son tan buenos con balón como sin él", analizó.

En cualquier caso, el valenciano no renuncia a volver a Barcelona con los tres puntos: "Todo lo que no sea ganar, independiente del rival, no nos tranquiliza. Si no conseguimos la victoria, estamos fastidiados. Con los tres puntos estaremos mucho más felices.

La ambición del grupo es máxima, y más después de ganar el primer partido de la temporada. "Todos somos más felices ahora después de una victoria y ayuda también a las piernas", señaló el técnico.

El responsable del banquillo del conjunto catalán insistió en que saldrán al Sánchez Pizjuán "con el único y exclusivo pensamiento de ganar".

"Estamos con ganas y no renunciamos a nada. Quiero que nos adaptemos al partido y que seamos fuertes a nivel ofensivo y defensivo", comentó.

Preguntado por las posibles rotaciones, Vicente Moreno explicó que no plantea revoluciones. "Tenía un entrenador que decía que todo está en la mente y en parte estoy de acuerdo. Algún cambio puede haber, pero no haremos cambios porque sí. Presentaremos el equipo más competitivo posible para poder ganar", dijo