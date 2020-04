Todo es muy embrionario. Todo depende de las curvas de la pandemia y de cómo los Gobiernos de Italia y España vayan capeando el tremendo temporal del coronavirus. Pero el fútbol sigue planificando los posibles calendarios y eso, al menos, es una buena nueva para los cuerpos técnicos y las plantillas, que pueden continuar con la inédita preparación física durante el confinamiento con la zanahoria de un objetivo a medio plazo. En este caso será Europa la que esta semana empiece a fijar unas fechas de referencia que, en todo caso, tendrán que enmarcarse en los planes de alerta sanitaria de los distintos Estados. La UEFA, no obstante, tiene esta semana dos reuniones clave para planificar sus calendarios de la Liga Europa y de la Champions. Y en el caso del Sevilla, según el informe del organismo europeo al que ha tenido acceso Sky Sports, su eliminatoria con la Roma sería entre el 2 y el 6 de agosto, de domingo a jueves.

Ambas competiciones, Europa League y Champions League, quedarían englobadas en el mes de agosto, una vez que finalicen las ligas nacionales. Si el fútbol de cada país no se reanuda por la incidencia del Covid-19, o porque los distintos gobiernos no vean que hay unas mínimas garantías para la salud de futbolistas, trabajadores de clubes, árbitros y sus respectivos familiares, no se podría dar continuidad al fútbol europeo. Es decir, que primero serán las ligas las que den el pistoletazo de salida y luego serían las competiciones europeas las que, una vez que hayan concluido los campeonatos nacionales entre junio y julio, le darían continuidad al fútbol de alta competición.

Evidentemente, los clubes, las federaciones y organismos supraestatales como la ECA están presionando para que se concluyan los calendarios futbolísticos de las distintas competiciones. Y para ello hay una reunión telemática este martes de la UEFA con las 55 federaciones asociadas al organismo que rige el fútbol continental. De esa reunión, el ente que dirige Aleksander Ceferin quiere recabar toda la información posible para tener alguna garantía de que el mes de agosto quedará libre y expedito para ser utilizado por sus competiciones. Es decir, que deben concluir todas las competiciones nacionales entre junio y julio para que agosto esté limpio.

Posteriormente, dos días después, el jueves, se reunirá el Comité Ejecutivo de la UEFA para configurar el calendario de sus competiciones durante agosto. De ese modo, y según avanza Sky Sports, los partidos de Champions pendientes, por ejemplo, la vuelta de los octavos de final, Juventus-Olympique de Lyon y Barcelona-Nápoles, se jugarían los días 7 y 8 de agosto. A partir de ahí se constreñirían los cuartos de final, entre los días 11-12 y 14-15 de agosto; las semifinales, entre los días 18-19 de agosto y 21-22 de agosto; y la final a jugar en Estambul, el 29.

La UEFA incluso quiere fijar ya el inicio de la próxima edición de la Liga de Campeones, que también afecta al Sevilla, dado que es el objetivo prioritario del club y en caso de que se suspendiera la competición nacional tendría garantizado el tercer puesto y su derecho a jugarla. Según ese calendario que propondrá la UEFA, la fase de grupos de Champions comenzaría el 20 de octubre, más de un mes después de lo que es habitual en las temporadas ordinarias.

En cuanto a la Liga Europa, el Sevilla jugaría en Nervión, sin público casi con total seguridad, ante la Roma el 2 ó el 3 de agosto, domingo o lunes, y en el Estadio Olímpico, el jueves 6. Los cuartos de final estarían fijados para los días 10 y 13 de agosto; las semifinales serían entre el 17 y el 20 y la final en Gdansk, Polonia, el 27 de agosto, sólo dos días antes de la final de la Champions. Ésa es la intención. Y es un acicate para los futbolistas. Pero aquí el que sigue mandando es el Covid-19.