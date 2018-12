Mercado: "Sacamos el orgullo"

Tras una pobre primera parte, el Sevilla tiró de carácter para lograr una igualada que dejó un buen sabor de boca en el vestuario. "Sacamos el orgullo", apuntó Mercado, uno de los capitanes del equipo y fiel reflejo de esa actitud que llevó a los de Pablo Machín a sumar un punto ante el Alavés.

"Sabíamos que sería un partido muy complicado, el Alavés está muy bien esta temporada. El resultado está bien para los dos, pudimos ganar al final, pero ellos también", expresó Ben Yedder, el goleador sevillista, que lamentó ese fallo que costó el 1-0. "Ha sido una buena primera parte, pero tuvimos un error defensivo en el gol de ellos. En el segundo tiempo jugamos muy bien y pudimos empatar. Siempre me pone contento marcar para el Sevilla y para el equipo", señaló el delantero nada más terminar el choque.

"Era un partido muy difícil, con mucha dificultad. Tuvimos el triunfo por momentos, cuando empatamos tuvimos la mentalidad para ir a por el partido pero nos faltó fortuna para ganar. Debíamos a ir buscar el empate y los cambios vinieron bien", aseguró Banega, que indicó que el vestuario tenía ganas de resarcirse de la derrota del jueves: "Hay que seguir, cada dos o tres días hay una revancha. Estamos acostumbrados a competir cada cuatro días y lo llevamos bien". Por último, el argentino reconoció que se siente bien en cualquier lugar de la medular: "La cuestión es ayudar donde me toque, me pone de interior o pivote defensivo, intento hacer lo mejor para el equipo. Me da igual, últimamente me había acostumbrado al pivote, pero no tengo problema en ayudar en otro lugar".

Con ese mismo sentimiento apareció Mercado en la zona mixta de Mendizorroza, donde destacó el carácter del equipo. "Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado y luchado. No es fácil ganar acá, lo teníamos claro. Intenté hacer lo que me pidió el entrenador. Nos fuimos perdiendo pero el equipo sacó el orgullo, intentó doblegarlos y lo conseguimos. Llegamos al empate y por un poco no pudimos llevarnos los tres puntos", comentó el internacional argentino, que le otorgó una gran relevancia al punto obtenido, más allá de que el equipo pierda un puesto en la clasificación. "Hay que sumar, es importantísimo. Es lindo verse arriba del todo, pero hay que sumar partido a partido. Todos los rivales son difíciles. Nos quedan tres partidos para acabar el año y vamos a intentar ganarlos para acabar lo más arriba posible", finalizó el argentino.