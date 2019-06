Antonio Álvarez terció en el debate sobre cómo salió Julen Lopetegui de la selección y la fuerte apuesta de Monchi. "Para todos es muy fácil criticar y decir que lo que ha hecho no está bien. Ponte un momento en el pellejo de ese entrenador que está en la selección, que puede ser un ciclo corto o largo, y se te mete por medio el Madrid... Si te ves en esa situación, yo no sé qué hubiera hecho. Lo que diría cualquiera es 'yo habría seguido con la selección y punto'. Te tienes que arrepentir de las decisiones que no tomas, con las que tomas tienes que apechugar", dijo en SFC Radio.

"El Sevilla no ha tenido en cuenta lo sucedido y tenemos que confiar en que es un entrenador que viene a trabajar con plenos poderes", añadió. "Monchi conoce sus métodos, todo ha sido exhaustivo", dijo, sobre el proceso de selección y la convicción del director deportivo a la hora de darle un proyecto con tres años de duración.