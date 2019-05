Joaquín Caparós ha pedido a todo el mundo máxima concentración para un partido, ante el Leganes este viernes, que ve complicado, y más por ser justo antes de que empiece la Feria, que distrae mucho, según su opinión. "Tenemos que dar la mejor versión, que estos jugadores saben dar y que han dado. Respetamos mucho al Lega, un equipo que ha conseguido su objetivo por méritos propios. Me consta que se lo han currado y han trabajado bien para eso. Pero tenemos que estar muy centrados. Estos partidos de preferia, por la experiencia que tengo, son un poco fríos, todo el mundo tiene los cinco sentidos en la Feria, y pido que estemos todos, los primeros que tenemos que estar somos nosotros. Es un partido complicado, difícil, ante un equipo que ha hecho una temporada magnífica, es para felicitarles".

El entrenador del Sevilla deja atrás la derrota en Gerona, reconociendo que fue un pésimo partido: "No estamos contentos con el partido que hicimos, el equipo, el cuerpo técnico, yo como máximo responsable. Pero esto ya es historia y tenemos que centrarnos en el partido tan complicado que vamos a tener ante el Leganés".

Tanto de lo mismo con Banega y su sanción de cuatro partidos: "Eso ya es historia, se habló lo que se tuvo que hablar dentro del club, con el futbolista, todo el mundo. Eso es pasado y ahora tenemos que centrarnos. El club internamente lo está tratando, pero es historia. Es un jugador muy importante, pero como no está, a pensar en los futbolistas que están".

Esperanza en que Carriço pueda ayudar en el tramo final: "Esperemos. Daniel es un futbolista con una capacidad de recuperación, con una fuerzq de voluntad, de querer. Está dando pasos importantes y tenemos que esperar. Estas lesiones de un día a otro da una mejoría grande o uin pasito atrás. Está trabajando muy fuerte con los readaptadores y esperemos que podamos contar con él".

Gonalons, duda hasta última hora: "Vamos a ver si va convocado. Está entrenando y ya decidiremos si va convcocado y si juega o no juega".

Andre Silva con Ben Yedder: "Esperemos que pueda estar Andre Silva. Puede venir bien, Andre es un buen futbolista. Pero Munir también, el Mudo es un buen jugador… Las circunstancias son las que son. Los delanteros son racheros. Futbolistas que por circunstancias han tendido una racha de goles luego no la tienen, pero vuelven a iniciarla. Esperemos que en los partidos que quedan Ben Yedder coja su racha porque sus goles vendrían de maravilla".

Un Sevilla distinto dentro y fuera: "Es un análisis que me lo quedo para mí y para mis futbolistas. Es algo que tenemos que trabajar. Pero ahora hay que pensar en el Leganés".

Críticas tras el partido de Girona: "Tengo el culo pelao, es normal. Los profesionales tenemos que vivir las críticas y los halagos desde la distancia. El que le afecte con una crítica o se hinche de azúcar se equivoca. En muchos años he vivido todo tipo de críticas, favorables o desfavorables. Hicimos un mal partido y el fútbol te la oportunidad de que hagamos un buen partido con nuestra gente".

El Leganés, con los deberes hechos: "Todo el mundo se juega algo. La alta competición no te permite decir que este partido no lo voy a competir. Todos van al cien por cien y es lo que tenemos que hacer nosotros también".

Cómo ve al Leganés: "Es un equipo que compite muy bien. Empezó en situación dudodas. Pero hay una presidenta y un consejo que están haciendo las cosas muy bien. Dieron confianza, saben cómo tienen que jugar. Tienen jugadores muy específicos y ahí está el éxito de un equipo, sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tienen".

¿Se ve el año que viene entrenando al Sevilla? "Eso es un mundo. Si el partido de la semana que viene es un mundo. Y ya tocará hablar de ese tipo de situaciones. Estoy centrado en el Lega. Estamos centrados en el partido de mañana, que no podéis imaginar lo complicado que va a ser".

La posibilidad de no entrar en Champions: "Sería una desilusión. Toquemos madera. Si el Sevilla entra en Europa sería otro año más y no todos los equipos pueden hacerlo. Vamos a intentar que no sea así. Está todo muy igualado y todo pasa por conseguir los máximos puntos posibles".

Ánimos al juvenil del cuerpo técnico para la Copa de Campeones: "Somos un club de canteranos cien por cien. Estuvimos con futbolistas que habían logrado cosas importantes con el División de Honor, como Marchena, Juan Soriano y Gallardo. Han hecho una magnífica temporada y les deseamos que ahora disfruten. Se enfrentan a equipos importantes, les ha tocado el Real Madrid y a competir con el Real Madrid".

Messi y el Liverpool, un espectáculo tremendo: "No podemos ir en contra del progreso. En su momento el mejor coche era una marca y luego fueron a cinco velocidaes, seis velocidades. Y ahora vienen los coches con GPS incorporado, y Messi tiene GPS incorporado. Es un don que tiene. El partido de ayer es para verlo otra vez, también por parte del Liverpool. Fue un partido magnífico".