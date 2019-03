Caparrós: "No sé negociar, no me gusta el despacho"

Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla en sustitución de Pablo Machín, ha reconocido su intención de seguir al frente de la plantilla nervionense a partir de la temporada que viene. Así lo ha expresado en varias intervenciones radiofónicas (en Onda Cero y en la Ser) en la noche de este lunes, en las que, además, ha asegurado que no sirve para el puesto en el que inició la presente temporada, el de director de fútbol con funciones de director deportivo. "No sé negociar. Es un arte y yo no sé", ha dicho.

El veterano técnico utrerano afirma que está hablando con Monchi para quedarse al frente del equipo en la próxima temporada. "Me gustaría, sí, sí, volver a trabajar otra vez con Monchi, con quien tengo una relación magnífica, si me apuras más que profesional, es de auténtica amistad. Volver a tener el mismo pensamiento de la idea de club que se tiene es muy bonito, pero hay que esperar. Es lo que hemos estado hablando en la reunión que he tenido con él, pero hay que esperar y el tiempo y los resultados dirán".

El técnico ha reconocido no estar a gusto en el papel de director deportivo. "No soy un buen negociador, negociar es un arte y yo no sé negociar. No me gusta el despacho, lo que me gustan son las botas, corregir, plantear, la tensión del prepartido y las críticas del postpartido, lo que conlleva la vida del entrenador", ha añadido.

También se ha referido a la destitución de Machín. "Al inicio de esta temporada tenía la idea clara de no entrenar, de hacerme cargo de la dirección deportiva. Trabajamos, hicimos un proyecto, no ha salido todo lo bien que esperábamos, a ver si lo culminamos con el objetivo de la Champions. El entrenador que había sido una apuesta personal no ha podido seguir y el consejo decide que sea yo la persona. No era mi intención esta temporada, pero al Sevilla no le puedo decir que no. Estoy entrenando con muchísima ilusión a una plantilla fenomenal y a ver si lo culminamos con el objetivo"