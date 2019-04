Gonalons podría perderse el derbi por unas molestias musculares de última hora. El medio centro del Sevilla no terminó del todo bien el entrenamiento del viernes y las pruebas de hoy no han sido muy positivas. No es descartable que fuerce, aunque dependerá del alcance de esa dolencia.

Joaquín Caparrós dio la convocatoria este mediodía incluyendo a toda la plantilla, hasta Wöber, que se recupera de su lesión de menisco, y Andre Silva, descartado por el técnico en su comparecencia del viernes. El mutismo en el Sevilla es total, aunque todo indica que la noticia, adelantada por Radio Marca, puede hacerse realidad cuando se conozcan las alineaciones y la convocatoria, una hora antes del derbi aproximadamente.