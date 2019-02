Pablo Machín: "En el 95% de casos no se pita el penalti de Messi"

Pablo Machín ha atendido a la prensa en vísperas del partido del Sevilla ante el Celta en Balaídos este sábado (20:45). "El Sevilla tiene que ganar todos los partidos y es nuestra intención. Volvemos a la competición doméstica, digamos, y es una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo y conseguirlo además fuera de casa".

En primer lugar, Pablo Machín ha sido preguntado por la goleada sufrida en el Camp Nou y las críticas hacia su gestión del partido: "Claro que lo asumo. Soy el entrenador y cuando las cosas van mal siempre van las miradas hacia el banquillo. Pero que a nadie le quepa la menor duda que yo soy el primero que tengo responsabilidad y como responsable las reflexiones las medito muy mucho. La alineación es la mejor que podía sacar, por razones que no voy a desvelar aquí, tengo argumentos para decir que era la mejor alineación y yo asumo esas críticas, que entiendo que las habrá habido. Mi cargo también conlleva eso. Tengo muy claro que hice lo que creía que debía hacer. Se hablará mucho, no he leído nada, pero seguramente que Ben Yedder estuviera en el banquillo y los cambios, no sé…", ha comentado Pablo Machín.

Un once titular muy discutido: "Si pones a todos esos (Vaclik, Ben Yedder y Mudo) tienes que quitar a otros que también han jugado muchos partidos. No voy a valorar la carga de minutos, sino tener una alternativa, un plan B. Teníamos bajas y es una obviedad que encajamos seis goles, pero cómo se produjo el partido también hay que verlo, y habrá gente que quiera mirar otras cosas. Yo sé que hubo muchas opciones de pasar, y me dirán loco. Primero el penalti, que es muy pronto, genera muchísimas, muchísimas dudas, y lo normal es que no se pite. Que tuvimos un penalti y lo fallamos, que Andre Silva tuvo una ocasión clarísima y el portero hizo un paradón y fue al palo. Que luego el Barça hizo muchos goles sin crear tantas ocasiones. Tuvimos nuestras fases, y hasta el minuto 88 quemamos todas las naves".

Opciones de pasar hasta casi el final: "Las caras del banquillo de al lado no eran de felicidad, y la sensación era que podíamos pasar si metíamos ese gol. Luego nos metieron dos y fueron seis, Pero tampoco fue una debacle en el cómputo general. Tuvimos nuestras opciones, hubo factores nuestros, como que fallamos al hacer los goles, y otros como que nos fuimos justamente tratados. Lo asumimos, hacemos un punto y aparte. A todos nos fastidia no tener un título. Hemos perdido de una forma digna ante el campeón de los últimos años, que dio una gran versión, pero lo asumimos".

El penalti de Messi: "Yo no quiero decir que hemos sido perjudicados. Ya he dicho que una vez que lo he visto, en un 95% de veces no se pitaría y a nosotros no nos lo hubiesen pitado. Somos humanos y sigo pensando que el VAR es para impartir justicia. Pero no me atrevo a decir que el Sevilla es el más perjudicado por el VAR. Con VAR o sin VAR el fútbol sigue siendo polémica y discusión, pero tenemos que afinarlo y que sea una herramienta que imparta justicia. Es una evolución clara del fútbol".

Aprendizaje de la derrota: "Se aprende de las derrotas y de las victorias. Seguro que aprendemos. Muchas de las reflexiones me las guardo y no quiero crear más polémica. Es muy difícil ganar una eliminatoria al Barça, y sigo diciendo que estuvimos mucho más cerca de pasar a la semifinal más allá de lo que diga el resultado".

Buen momento, pese a la eliminación: "Estamos magníficamente colocados en Liga, estamos clasificados para Europa League, vamos a tener una eliminatoria muy complicada por la entidad del rival. Vamos a centrarnos en la Liga, ir recuperando a gente de la plantilla, vamos a hacerla más competitiva internamente para luego serlo externamente".

Hora de ganar a domicilio: "Cualquier rival puede ser propicio y todos pueden ser enormemente complicados. Hay datos y números. Todos tenemos tremendas dificultades para ganar fuera. Nos sentimos mejor en casa porque tenemos una magnífica afición que nos arropa, nos impulsa y en los momentos de debilidad nos hace recobrar fuerza. No creo que el equipo no sea competitivo fuera de casa. Teníamos una racha de diez partidos sin perder, y muchos fuera de casa, y si no pierdes estás más cerca de ganar. En Valencia estuvimos súper cerca, en Madrid no fueron sensaciones buenas en la segunda parte, pero estuvimos en el partido… Yo veo más los brotes verdes. Yo veo tan capacitado a este equipo para ganar en Balaídos como para hacerlo en otros campos".

Final en el Benito Villamarín: "Yo hablo con el corazón y no he pensado en ningún momento dónde era la final. Quería pasar porque habríamos logrado un hito, eliminar al Barça a doble partido, que no está a la mano de cualquiera, e insisto en que lo vi más cerca de lo que dice el marcador. Quería llegar a la final fuese en el Bernabéu o en Los Pajaritos".

La celebración de los jugadores del Betis de la eliminación sevillista: "Cada uno es libre de fijarse en sí mismo o de fijarse en lo de fuera, así se lo inculco a mis futbolistas y así tenemos que continuar. A la afición no sé si le puede doler, yo no lo conocía y no me duele. Lo que sí me llamó la atención, que sí vi en la televisión, ver a los futbolistas de un equipo como el Valencia celebrando con la afición una clasificación in extremis al Getafe, parecía como si hubiesen ganado la Copa. Eso me hace pensar que tenemos que valorar este proceso y este momento. Cuando un equipo celebra una clasificación de esa forma, no sé si es que nosotros estamos bien acostumbrados a estar en finales y a ganar títulos. Es lo que queremos seguir haciendo, pero es muy difícil, porque muy pocos pueden hacer lo que ha hecho el Sevilla".

Mercado cerrado, ¿un delantero más? "El club ha hecho todo lo que ha podido, ha aspirado a lo más alto, ha intentado traer a lo mejor y lo que está aquí es el máximo a lo que ha podido acceder. Los futbolistas que han venido son de prestigio. ¿El delantero? Cambiamos a Muriel por Munir, está lesionado y es una lástima que se haya tenido que perder varios partidos. Luego creo que las incorporaciones son de presente y de futuro, en el caso de Wöber también. Ha llegado Marko Rog, que seguro que nos podrá hacer crecer en competitividad. Nos habría gustado poder exprimir esta plantilla en las tres competiciones, ahora sólo tenemos dos, pero estoy satisfecho con lo que tendré hasta el final de temporada".

Marko Rog, ante el posible debut: "Entendemos que sí, que puede debutar. Cuando debutó Munir teníamos una enorme necesidad, con Wöber igual. Ahora en la posición de Marko tenemos bastante gente, pero sí está la disposición de ayudar".